İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dört kişilik bir ailenin rahatlıkla doyabileceği ve çorbasından tatlısına kadar tüm tabakları barındıran bir sofra var.

En sevdiğim çorbalardan birini yaptım: Közlenmiş kırmızı biber çorbası. Tadı İspanyollar'ın gaspacio çorbasına benziyor. Tek fark; onlarınki soğuk, bizimki sıcak içiliyor. Bu çorbanın en önemli özelliklerinden biri, içine gizlediğim sürprizi. Dışardan görünmeyen, yalnızca içerken kaşığa gelen bu sürpriz bazen krema ile labne karışımı, bazen süzme yoğurt ile labne karışımı olabilir. Hatta bir keresinde manda kaymağı ile labne karışımını denemiştim, ortaya muazzam bir lezzet çıkmıştı.

Karnıyarık sevmeyen var mıdır? Uygun bütçeli ancak lezzetinden asla taviz vermeyen bir karnıyarık yaptım. Hatta püf noktasında belirttiğim gibi, patlıcanları kızartmaz fırınlarsanız çok daha hafif ve leziz bir sonuç alırsınız. Eminönü'nden deodorant şişesine benzeyen yağ spreyi almıştım ve patlıcanların her tarafını spreyleyip fırınlıyordum, böylece son derece hafif diyete uygun karnıyarıklar oluyordu. Size önerdiğim muhallebiyi de mutlaka denemelisiniz. Buyurun ekonomik soframa, hepiniz davetlisiniz...



TAVUK KIYMASINDAN KARNIYARIK



MALZEMELER

6 adet patlıcan

200 gr. tavuk kıyması

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Kızartmak için ayçiçek yağı

Süslemek için çeri domates



YAPILIŞI: Patlıcanları alacalı soyuyoruz ve kızartıyoruz. Havlu kağıdın üzerine alıp fazla yağını çekmesini sağlıyoruz. Soğanı, sarımsakları ve biberleri minik minik doğruyoruz ve soteliyoruz. Pişince tavuk kıymasını ilave ediyor, pişirmeye devam ediyoruz. Kabuklarını soyup küp küp doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz, tuz karabiber, kırmızı toz biber ve kekik ile lezzetlendiriyoruz. Ortalarını yardığımız patlıcanların içine tavuklu harcı paylaştırıp bir fırın kabına alıyoruz. Biber salçasını su ile açıp karnıyarıkların üzerine döküp fırında pişiriyoruz. İsterseniz, üzerini çeri domateslerle süsleyebilirsiniz.



KURU MEYVELİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

Çeyrek su bardağı kuru incir

1 paket vanilya

Çeyrek su bardağı portakal kabuğu

SÜSLEMEK İÇİN

Çekilmiş Antep fıstığı, file Antep fıstığı ya da badem



YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir tencereye koyup pişiriyoruz. Portakal kabuklarını kaynar suda haşlıyoruz ve minik minik doğruyoruz. İncirleri doğruyoruz. Pişen muhallebinin içine kuru incir ve portakalları ilave edip kaselere paylaştırıyoruz. En son Antep fıstığı ile süslüyoruz



KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet közlenmiş kırmızı biber konservesi ya da yarım kg. kapya biber

300 ml. çiğ krema

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım et bulyon

1 yemek kaşığı un



SERVİS İÇİN:

2'şer yemek kaşığı labne peyniri ve süzme yoğurt



YAPILIŞI: Biberleri közlüyoruz, kabuklarını soyup ince ince doğruyoruz. Çorba tenceresinde yağları eritip unu kavuruyoruz. İçine doğanmış közlenmiş biberleri ilave ediyoruz, biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Kaynar su ilavesi ile inceltiyoruz ve bulyon ekliyoruz, arzuya göre acı ilavesi yapabilirsiniz. İyice kaynadığına emin olunca altını kısıyoruz ve kremayı ilave ediyoruz. İki dakika daha kaynatıp blender'dan çekiyoruz. Labne ve süzme yoğurdu karıştırıyoruz. Karışımdan kaseye bir kaşık koyup çorbayı üstüne dökerek servis ediyoruz. Çorbayı içerken kaşığa gelen bu enfes lezzetin ne olduğunu soran kimseye söylemiyoruz.