İdilika' nın mutfağında bugün, yine çok hızlı hazırlanabilecek ve çok lezzetli olan tariflerden oluşan bir mönü hazırladım. Mutfakta çalışırken hem zamanla yarışmak, hem de aynı anda lezzetli ve güzel sunumlu tabaklar çıkartabilmek gerçekten büyük maharet gibi gözükse de, her pazartesi bu köşeden size anlattıklarımı takip ederseniz, emin olun mutfakta az zamanda çok işler başaracaksınız.

Kurutulmuş sebzelerden hazırladığım pane harcı o kadar farklı ve lezzetli ki, ancak deneyerek yorumlamanız lazım. Kurutulmuş patlıcan kadar, kurutulmuş biber ve kurutulmuş kabakları da galeta unuyla beraber un haline getirip bir kavanozda muhafaza ederek, bu son derece sıradışı pane harcını elinizde her an hazır tutabilirsiniz.

Taze patatesten yapılan parmak patatesi sevmeyen var mı?

Sarımsaklı, ekşili ve acılı bu sos kızarmış patateslere o kadar çok yakışıyor ki... Bu enfes soslu patates kızartmasını, tüm zararına rağmen öneriyorum.

Belki bir tık daha sağlıklı olması için, parmak patatesleri fırınlayıp sonra sıcakken sosla buluşturabilirsiniz.



SOĞANLI ACILI PATATES



YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyuyoruz, parmak şeklinde dilimliyoruz. Kızgın yağda kızartıyoruz. Ayrıca bir yerde ince kıyılmış soğan ve maydanozun içine acı sosu, limon suyu ile nar ekşisini ilave ediyoruz ve pul biber ekliyoruz. Karıştırdığımız sosu kızarttığımız patateslerin üzerine döküyoruz.



MALZEMELER

3 patates

5 dal taze soğan

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı acı sos



VİŞNELİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

2 litre süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı dolusu un

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı toz kremşanti

50 gr. margarin

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

ÜZERI IÇIN:

300 gr. vişne suyu

2.5 çay bardağı toz şeker

5 çay bardağı su

2 yemek kaşığı nişasta

YAPILIŞI:

Muhallebi malzemelerini bir araya getirip henüz ocağın altını açmadan iyice çırpıyoruz. Ardından orta ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz. Vişneli sos için tüm malzemeyi karıştırıp pişiriyoruz. Buzdolabında soğutuyoruz. Muhallebiyi cam bir kaba döküp üzerine vişneli sosu gezdirerek servis ediyoruz.



KURUTULMUŞ SEBZE PANELİ TAVUK



MALZEMELER

1 avuç kurutulmuş sebze

3 dilim tavuk göğüs fileto

Yarım su bardağı galeta unu

Kızartmak için ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Kurutulmuş sebze ve galeta ununu çok az yağ ilavesi ile rondodan çekiyoruz. Tavukları, hazırladığımız pane harcına buluyoruz ve buzlukta 10 dakika dinlendiriyoruz. Teflon tavada ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Tavukları arkalı önlü pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Dana bonfile ya da antrikot ile de deneyebilirsiniz. Hatta önceden hazırlayıp dondurursanız, paneniz daha çıtır olacaktır.