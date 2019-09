İdilika'nın çok acele sofrasında bugün; içinizi ısıtacak, serinleyen günlere yakışır sıcacık kremalı bir pazı çorbası var. Bonfileye kim hayır diyebilir ki... Bugün, enfes bir bonfile sosu ile karşınızdayım. Tavuk bonfileniz varsa, pekala onun üzerine de dökebilirsiniz. İsmini acele soslu bonfile koydum, çünkü hazırlamam cok az vakit alıyor. Ani gelen misafirler için ve çalışıp eve yorgun argın gelip yemek yapmak zorunda olan kişiler için hızlılık ve lezzette 10 puan. Tatlı olarak bugün hem tarçınlı kup, hem de meyveli profiterol isimli tatlım var; hani yalancı olanlardan... Bu tatlının adını profiterol koydum çünkü elmalı-armutlu topların üzerine profiterolün çikolata sosundan döküyorum. 'The Godfather' isimli filmi hatırlayanlarınız vardır. Orada 'Clementine'nin köfteli spagettisi vardı. Ben o tariften esinlendim, bu patlıcanlı acılı spagettinin tarifini oluşturdum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



ACELE SOSLU BONFİLE



MALZEMELER

4 dilim dana bonfile

MARİNE İÇİN:

Sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

3-4 dal taze kekik

Karabiber

SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1–2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 adet havuç

500 gr. mantar

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Taze kekik

YAPILIŞI: Marinat malzemeleri hazırlıyoruz, bonfileleri 20 dakika marine ediyoruz. Sos için; havuç ve mantarları doğruyoruz, yüksek ateşte soteliyoruz. Ayrı bir tavada tereyağı ve unu kavuruyoruz, süt ilave ediyoruz. Baharatları ve sotelediğimiz havuç ile mantarları ekliyoruz. En son taze kekik ile lezzetlendiriyoruz. Marine ettiğimiz bonfile dilimlerini yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz, üzerine sos dökerek servis ediyoruz.



TARÇINLI HURMALI KUP



MALZEMELER

3.5 su bardağı süt

1 Türk kahvesi fincanı un

2 Türk kahvesi fincanı şeker

1 yemek kaşığı toz tarçın

1 kase minik minik doğranmış hurma

YAPILIŞI: Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp tarçını ilave ediyoruz. Mikser ile 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. İçine hurmaları ilave edip karıştırıyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.



PÜF NOKTASI

Köpük köpük mus kıvamına gelene kadar çırparsanız kıvamı daha güzel olur. Servis ederken üzerine çikolata rendeleyebilirsiniz.



MEYVELİ PROFİTEROL



MALZEMELER

1 adet elma

1 adet armut

1 paket petibör bisküvi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş fındık

PROFİTEROL SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

70 gr. bitter çikolata



YAPILIŞI: Elma ve armudun kabuklarını soyup rendeliyoruz ve suyunu iyice sıkıyoruz. Bisküvileri ufalıyoruz ve tüm malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz. Harcı yoğuruyup minik toplar elde ediyoruz. Sosu için; kakao, nişasta ve toz şekeri, içine yavaş yavaş su ekleyerek çırpıyoruz. Ocağın üzerine koyup yavaş yavaş süt ilave ediyoruz. Kırılmış bitter çikolatayı ekleyip erimesini sağlıyoruz. Sos soğuyunca topların üzerine dökerek servis ediyoruz.



PATLICANLI ACILI SPAGETTİ



MALZEMELER

1 paket spagetti

250 gr. patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi

YAPILIŞI: Patlıcanları soyup minik minik doğruyoruz ve yüksek ateşte soteliyoruz. Ardından minik minik doğranmış soğan, sarımsak ve Arnavut biberlerini ekleyip sotelemeye devam ediyoruz. Üzerine rendelenmiş domatesi ekleyip pişiriyoruz. Acı biber sosunu da ilave edip biraz daha pişiriyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.



KREMALI PAZI ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. pazı

3 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı yağ

2 kahve fincanı un

2.5 litre et suyu

Yarım yemek kaşığı tuz

300 ml. krema

YAPILIŞI: Pazıların yapraklarını yıkıyoruz, beş dakika haşlayıp süzüyoruz. Piyazlık doğranmış soğanı yağda dört-beş dakika kavuruyoruz, unu ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Tuzu ve et suyunu ekleyip orta ateşte pişiriyoruz. Pazıları ilave edip biriki dakika daha pişirdikten sonra kremayı ilave ediyoruz. Blender'dan geçirip servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Pazıları blaching yöntemiyle hazırlayıp (kaynar suya atıp ardından soğuk suda şoklayıp) suyunu sıkıyorum ve buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa kaldırıyorum. Çorba yapmak istediğinizde poşetinden çıkartıp buzlu buzlu doğrayarak çorbaya katabilirsiniz ya da kaynar su dolu tencerenin içine oturtup çözdürebilirsiniz. Mikrodalga fırında ise iki dakika yeterli.