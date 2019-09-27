Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün evlerimiz mis gibi ekmek kokuyor. Ve ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Sizler için öyle nefis iki adet ekmek pişirdim ki, lütfen deneyin. Çok beğeneceğinize eminim.



NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Ekmeğin ilk kez bağımsız olarak üretilebilmesine milattan önce 3500 yılında Mısır'da rastlanmış. Hatta o dönemlerde kabilelerin kaldığı mağaralardaki duvarlara, kadınların taşlarla ekinleri ezerek ekmek yapma aşamaları da resmedilmiş. Yapılan ilk ekmeklerin çağlar boyunca oldukça lezzetli olmasının yanında tek dezavantajı, içerisine herhangi bir maya konulmadığından çok sert yapıda olmalarıymış. İlk ekmek örnekleri ise, günümüzde de yapılan İskoç yulaf ekmeği ve Hindistan'ın çapati ekmeğidir. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KAYISILI BADEMLİ EKMEK



MALZEMELER

Yarım paket yaş maya

Bir su bardağından iki parmak fazla ılık su veya süt

1 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı buğday unu

Bir su bardağından iki parmak fazla esmer un

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı iç badem

1 çay bardağı kuru kayısı

YAPILIŞI: Ilık suda yaş maya ve toz şekeri eritiyoruz. Esmer unu, buğday ununu ve tarçını bir kaba alarak karıştırıyoruz. Üzerine erittiğimiz mayayı ekleyerek iyice yoğuruyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. İrice doğradığımız badem içini ve saplarını ayıklayıp 10 dakika suda bekletip kuruttuğumuz kuru kayısıları da ekledikten sonra tekrar yoğuruyoruz. İstediğimiz bir kalıba koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



NEFIS EV YAPIMI EKMEK IÇIN PÜF NOKTALARI:



Hep aynı ölçü olması çok önemli. Kabarması ve lezzetli olması için un taze ve hava almamış olmalı. Suyun ılık olmasına dikkat edin. Tuzun maya ile direkt temas etmemesi gerekiyor. Elde yoğuracaksanız önce kuru mayayı ılık suda bekletmeniz lazım. Yaş maya kullanacaksanız onu da suda bekletip kabartmanız gerekir.

Elde yapıyorsanız, hamurun kabuk bağlamaması ve güzelce kabarması için hava akımından korumaya özen gösterin. Mümkünse üzerini ıslak bir bez ile örtün.

Hamurunuzun üzerine parmakla bastırıldığında izi tekrar yerine geliyorsa ve iki katı kadar büyümüşse mayalanmış demektir.

Pişirmek için fırınınızı 15-20 dakika önceden ısıtın.

Ekmeğin parlak ve renkli olmasını istiyorsanız, ısıya dayanıklı bir kabın içine su koyup o şekilde fırına verebilirsiniz.

Dinlenmeden kalıbından çıkarmayı denemeyin.



BAYATLAMAYAN EKMEK



MALZEMELER

3-3.5 su bardağı un

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

75 gr. yumuşak margarin

1.5 çay bardağı ılık süt

YAPILIŞI: Derin bir kap içerisinde unu ve instant mayayı karıştırıyoruz. Üzerine toz şeker ve tuz serpiştiriyoruz. Yumuşak margarin ve ılık süt ilavesiyle yoğurup yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazırlanan ekmek hamurunu dört eşit parçaya bölüp yuvarlıyoruz ve yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz. Ekmek hamurlarının üzerine tam ortadan bıçak yardımıyla bir çizik atıyoruz. Tepsi mayası için üzerlerini temiz bir bezle örtüyoruz ve ılık bir ortamda 40-50 dakika bekletiyoruz. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz.