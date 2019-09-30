Mis gibi kokusuyla beni benden alan, turuncu renkli miniş bir meyve kumkuat... Portakal, mandalina, bergamot ve limon gibi turunçgiller ailesinin bir meyvesidir. Kabuğu soyulmadan yenilebilir. Kokusu bergamotu andırır ve çok tatlıdır.



ŞEKERLEME GİBİ OLDU!

Menşei Doğu Asya ve Çin olan kumkuatı market raflarında görüyoruz ama nerede, nasıl kullanılır pek bilmiyoruz değil mi? Kumkuatın reçeli, tıpkı şekerleme gibi tek tek de servis edilebilecek güzellikte oluyor. Kumkuatla evde tahin helva da yaptım. O kadar güzel oldu ki... Üç ayrı kat ve üç ayrı lezzette yaptım. Katlardan en altta olanının tadı, tıpkı marketlerde satılan paket tahin helvaya benziyor. Sadece o katını yapıp, bir kalıba koyarak günlerce buzdolabında saklayabilirsiniz. Sertleşmesi haricinde, lezzetinde hiçbir değişiklik olmuyor. Son senelerde keşfettiğim en iyi reçetelerden biri olan, kumkuatlı tahin helva tarifimin en alt katını siz de mutlaka denemelisiniz.



KUMKUAT REÇELİ



YAPILIŞI: Kumkuatları haşlıyoruz. Haşladığımız kumkuatları su dolu bir kabın içine alıp sürekli suyunu değiştiriyoruz. 3-4 kez bu işlemi tekrarladıktan sonra bir gece bekliyoruz. Reçel yapacağımız tencereye bir kat kumkuat, bir kat şeker olacak şekilde kat kat diziyoruz. Bir gece şekerde bekletiyoruz. Ertesi gün 3 su bardağı suyu ekliyoruz ve kaynatıyoruz. Ocaktan almadan önce limon suyunu sıkıyoruz. Reçeli sıcakken kavanoza koyup ters çeviriyoruz.



MALZEMELER

1 kg. kumkuat

750 gr. toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu



KUMKUATLI TAHİN HELVA



YAPILIŞI: İki yemek kaşığı tereyağı eritiyoruz. İki su bardağı un ekleyip kavuruyoruz, iki su bardağı toz şeker ve yedi yemek kaşığı tahin ilave ediyoruz. İlk katı kalıba seriyoruz. Ara kat için iki yemek kaşığı tereyağı ile bir yemek kaşığı zeytinyağını eritiyoruz. İki su bardağı unu kavuruyoruz, üç yemek kaşığı tahin ile kırdığımız bitter çikolatayı ilave ediyoruz. Hepsi kavrulunca ilk katın üstüne seriyoruz. En üst kat için bir yemek kaşığı zeytinyağ ile iki yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. iki su bardağı unu kavuruyoruz. Yedi yemek kaşığı tahin ile ortadan kesilmiş kumkuatları ekliyoruz, iki su bardağı pudra şekeri ile kavurmaya devam ediyoruz. En üst katman olarak seriyoruz. En üstünü kumkuat dilimleriyle süslüyoruz.



MALZEMELER

6 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı un

17 kaşık tahin

1 paket bitter çikolata

6 adet kumkuat

4 su bardağı tozşeker

2 su bardağı pudra şekeri



KUMKUATLI NARENCİYELİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 adet bütün portakal

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

1 buçuk su bardağı un

1 küçük kutu kumkuat

Üzeri için pudra şekeri

YAPILIŞI: Yumurtaları şekerle birlikte çırpıyoruz, üzerine portakal suyunu ve sıvıyağı ekleyip çırpıyoruz. Kuru malzemeyi karıştırıp eliyoruz ve kek harcıyla birleştiriyoruz. Kumkuatları minik minik doğruyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Frenk üzümleri ve kumkuatlarla süsleyerek servis ediyoruz.