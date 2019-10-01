İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son yıllarda mutfaklarımızda yerini sağlamlaştıran Meksika fasulyeli tariflere yer veriyorum.

Güney Meksika ve Orta Amerika'da 7 bin yıldan beri tüketilmekte olan Meksika fasulyesi, İspanyol kaşiflerin Peru'da 15'inci yüzyıldaki keşfiyle Avrupa'da da yaygınlaşmış.

Meksika fasulyesi, ülkemizde fazla bilinmemekle birlikte çok güçlü antioksidan içeren bir besindir. İçeriğindeki magnezyum oranının çok yüksek olması nedeni ile tüketildiği zaman kaygı, bitkinlik ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesini sağlar. Lif kaynağı olarak da bilinen Meksika fasulyesi, kanser riskini azaltır, kalp ve kemik sağlığını korumaya yardımcı olur, kan basıncını düzenler, kolon fonksiyonlarını, menopoz belirtilerini azaltır ve kolesterol seviyesini de düzenler.

Ben bugün sizlere altın günlerinin vazgeçilmezi olan Meksika fasulyeli salata, Meksika fasulyeli dürüm ve Meksika fasulyeli bir makarna salatası yaptım. Umarım dener ve beğenirsiniz.

Bugünlük benden bu kadar, şimdiden hepinize afiyet olsun.



MEKSİKA FASULYESİ SALATASI



YAPILIŞI: Meksika fasulyesini süzgece koyup bol soğuk suyla yıkayıp süzdürüyoruz. Yeşillikleri incecik kıyıyoruz. Közlenmiş kırmızı biberleri ve kornişonları küçük küpler şeklinde doğruyoruz. Tüm malzemeyi derin bir kaba aktarıyoruz. Üzerine tuz, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırıyoruz.



MALZEMELER

1 adet küçük boy Meksika fasulyesi konservesi

5-6 dal yeşil soğan

1 çay bardağı haşlanmış ya da konserve mısır

2 adet közlenmiş kırmızı biber

Yarım demet dereotu

4 adet kornişon salatalık turşusu

Tuz

Zeytinyağı

Yarım limon suyu



MEKSİKA FASULYELİ DÜRÜM



MALZEMELER

5-6 adet arpacık soğan

1 parça közlenmiş kırmızı biber

2-3 dal fesleğen

1 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi

1 çay bardağı konserve mısır

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Tuz

Karabiber

1 su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

YAPILIŞI: Arpacık soğanlar, közlenmiş kırmızı biber ve fesleğeni ince ince kıyıp geniş bir tavaya alıyoruz. Haşlanmış Meksika fasulyesi, mısır ve tereyağını ilave edip sebzeler yumuşayıncaya kadar soteliyoruz. Keten tohumu, tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alıyoruz. İç harcı, tortilla ekmeklerinin üzerine paylaştırıyoruz. Üzerlerine rendelenmiş çedar peyniri serpip ikiye katlıyoruz ya da dürüm şeklinde sarıyoruz ve tost makinesinde basıyoruz. Ortadan ikiye kesip servis yapıyoruz.



MEKSİKA FASULYELİ MAKARNA SALATASI



MALZEMELER

1 su bardağı tam buğday makarna

1 çay bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi

2 sap taze soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet salatalık

Bir tutam maydanoz

Bir tutam dereotu

2-3 adet çeri domates

SOSU İÇİN:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Kekik

Pul biber

YAPILIŞI: Makarnayı haşlıyoruz. Diğer tüm malzemeleri ince ince doğruyoruz. Fasulyeleri, makarnayı ve diğer tüm malzemeleri bir kapta karıştırıyoruz. Üzerine hazırladığımız sosu ilave ediyoruz ve servis yapıyoruz.