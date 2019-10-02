İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, gülgiller familyasının en güzide üyelerinden biri olan kuşburnu meyvesinden bahsedeceğim.

Kuşburnu, yani halk arasında yabangülü; şillan, deligül, gülburnu, gülelması olarak da biliniyor. Yaşam süresi çok uzun kuşburnunun ekonomik ömrü 30-40 yıl kadardır.

Milattan önceki dönemlerde saflık ve temizliğin simgesi olarak yetiştirilirmiş. Romalılar, kuşburnu çiçeğini karın ağrıları için ilaç olarak kullanmış, meyvelerinden kek ve reçel yapmışlar. Hipokrat zamanında iltihaplara karşı, Ortaçağ'da ve daha sonraki dönemlerde kan tükürmelere, diş eti kanamalarına, böbrek ve safra taşlarına karşı kullanılmış.

A, B, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan kuşburnu çayı; nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı oldukça etkili bir çözümdür. Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KUŞBURNU MARMELATI



MALZEMELER

Kuşburnu

Toz şeker

YAPILIŞI: Kuşburnunun uç kısımlarını bıçak yardımı ile kesip temizleyip yıkıoyruz ve düdüklü tencereye koyuyoruz. Üzerini bir parmak geçecek seviyede içme suyu ekliyoruz. Bu şekilde bir saat kadar pişiriyoruz. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra püre haline getiriyoruz. Püre haline gelen kuşburnunu önce bir makarna süzgeci tarzı bir süzgeçten, daha sonra daha ince bir süzgeçten geçiriyoruz. En son aşamada ise un süzgeci tarzı bir süzgeçten geçiriyoruz. Süzülen kuşburnunu geniş bir tencereye alıyoruz ve üç saat kadar karıştırarak kaynatıyoruz. Koyulaşmaya başlayınca şeker ilave ediyoruz ve 15-20 dakika kadar daha kaynattıktan sonra kavanozlara koyuyoruz.



PÜF NOKTASI

Şeker ölçüsü tamamen tercihe ve kıvama göre değişebilir. Benim tavsiyem, az şekerli pişirmenizdir. Çünkü şekersiz hali ile de tatlı bir marmetlattır.



KUŞBURNU ÇAYI



MALZEMELER

Kuşburnu

Su

YAPILIŞI: Bir büyük fincan çay için 1.5-2 çay kaşığı ufalanmış kuşburnu kullanabilirsiniz. Kaynar suyu bardağa döktükten sonra 10-15 dakika demleyin. Süzdükten sonra hafif ekşi olan çayı balla tatlandırabilirsiniz.



KUŞBURNU ŞERBETİ



MALZEMELER

1.5 su bardağı kuşburnu

1.5 litre su

5–6 adet nar çiçeği

1 çay bardağı şeker

2 adet kabuk tarçın

3-4 adet karanfil

İsteğe bağlı kakule

YAPILIŞI: Tencere içerisine suyumuzu alıyoruz. Üzerine kuşburnunu, karanfili, tarçını ve nar çiçeğini ilave ediyoruz. Kaynayıncaya kadar şeker ilave etmiyoruz. Kaynamaya başlayınca içerisine şekeri de ekleyip karıştırıyoruz. Şekerin eridiğinden emin olunca ocağın altını kapatıyoruz. Soğutarak servis ediyoruz.