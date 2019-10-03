Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras temasıyla ilk kez düzenlenen Kastrofest– Kastamonu Gastronomi Festivali muazzamdı. Açılış kortejinin ardından kazan ateşinin yakılmasıyla başlayan festivalde, şef Michele Esposito'nun gerçekleştirdiği şov, eğlenceli anlara sahne oldu.

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi öncülüğünde 27-28 Eylül'de düzenlenen festival, Kastamonu mutfağını yakından tanımama vesile oldu. Kastamonu simidi, Kastamonu tiridi, banduma, soğan dolması, patates paçası, çekme helva, göce çorbası, etli ekmek gibi birçok lezzeti deneme fırsatı buldum.

Kastamonu mutfağı ne tam Karadeniz, ne İç Anadolu; nev-i şahsına münhasır bir mutfak.

712 çeşit yemeğe sahip olduklarını duyduğumda çok şaşırmadım;

Kastamonulular ağızlarının tadını iyi biliyorlar.

Bu eşsiz lezzet deneyimini yaşamama vesile olan Mutfak Dostları Derneği'ne teşekkür ediyorum.



TAVUKLU BANDUMA



MALZEMELER

2 tavuk göğsü

2 su bardak tavuk suyu

Banduma özel yufkası

100 gr tereyağı

Karabiber

1 bardak dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: İlk olarak tavuk etlerini tencereye alıyoruz. Üzerine su koyup haşlıyoruz. Piştikten sonra suyunu süzerek kenara alıyoruz, tavuk etlerini küçük parçalar halinde elimizle didiyoruz. Yufkayı üç parmak kalınlığında şeritler halinde keserek hazırlıyoruz. Ayrı bir tencerede tereyağını eritiyoruz. Geniş ve yuvarlak bir çelik tepsiye alıyoruz. Ayrı bir tencereye aldığımız tavuk suyunu kaynatıyoruz. Kaynayan tavuk suyuna yufkalarımızı batıyoruz. Ardından tepsiye yatırıyoruz. İki-üç kat olacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra yufkalarımızı dik ve halka şeklinde diziyoruz. Tabii tavuk suyuna batırmaya devam ediyoruz. Aralarına dövülmüş cevizlerimizi atıyoruz. Ben çok ağır olmasını istemediğim için yufkaları tek tek tereyağını batırmıyorum, tüm tereyağını üzerine döküyorum. Tavuklu bandumayı, üzerine ceviz serperek sıcak olarak servis ediyoruz.



KAŞIK HELVASI



MALZEMELER

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı margarin

2. 5 su bardağı un

6 yemek kaşığı şeker

İsteğe göre ceviz

YAPILIŞI: Yağları ve unu bir tencereye koyuyoruz. Unu, rengi dönene kadar kavuruyoruz. Un kavrulunca üzerine cevizleri ekliyoruz. Biraz daha karıştırdıktan sonra şekeri ekleyip ocaktan alıyoruz. Helva henüz sıcakken kaşık kaşık alarak şekil veriyoruz.



PATATES PAÇASI



MALZEMELER

3 orta boy patates

1 yemek kaşığı nişasta

1 kase yoğurt

2 diş Taşköprü sarımsağı

1 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Pul biber

SOSU IÇIN:

Tereyağ

Salça

Kuru nane

YAPILIŞI: Haşlayıp kabuğunu soyduğumuz patatesleri büyük büyük doğrayıp bir kaba alıyoruz. Üzerine yoğurdu ve ince ince kıyılmış ya da ezilmiş sarımsakları, nişastayı, tuz ve pul biberi ekleyip blender'dan geçiriyoruz. Tencerenin dibine tereyağı koyuyoruz. Tereyağ kızınca karışımı ekleyip beş dakika pişiriyoruz. Sos için; tereyağını kızdırıyoruz. Üzerine salçayı ekliyoruz. Kavrulmuş salça kokusu burnumuza gelince naneyi ilave ediyoruz. Biraz daha kavurup patatesli harcın üzerine döküyoruz.