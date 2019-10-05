Dünyaca ünlü aktörlerin damak hafızalarına kazınmış Türk lezzetlerinin neler olduğunu merak ediyor musunuz? Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu Russell Crowe (nam-ı diğer 'Gladyatör'), Pretty Woman filmi ile gönüllere taht kuran yakışıklı aktör Richard Gere ve sinema tarihinin en büyük aktörlerinden biri kabul edilen babaların babası Robert De Niro'nun Türk lezzetlerine hayran kaldığını biliyor muydunuz?

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dünyaca ünlü aktörlerin Türkiye ziyaretlerinde tanışıp vazgeçemedikleri lezzetlere yer veriyorum. Bakalım favori yemekleri nelermiş...



BODRUM'DA RESTORANI VAR

Russell Crowe, Türkiye'de yaşamaya karar verse şaşırmayacağımız isimlerden. İstanbul'u dünyanın en büyülü şehri olarak gören Crowe'un en sevdiği yemek, meğer hemen hemen her Türk vatandaşının vazgeçilmezi anne köftesiymiş.

2009 yılında Mariah Carey ile birlikte bir açılış için ülkemize gelen Richard Gere ise tam bir Adanalı bodyguard çıktı.

Zira yaşlansa da yakışıklılığından ödün vermeyen Gere'in, Adana kebabına ayrı bir hayranlığı olduğu söyleniyor.

Robert De Niro'nun ise yemeklere ve Türkiye'ye olan düşkünlüğü, Japon ortağı Nobu Matsuhisa ile birlikte Bodrum'da restoran açmasından belli. De Niro'nun en sevdiği yemek ise burada yediği alabalıkmış ey okurlar.

Bugünlük benden bu kadar.

Bana idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



Richard Gere



ADANA KEBAP



MALZEMELER

500 gr. kıyma

3 tepeleme yemek kaşığı pul biber

Tuz

150 gr. kuyruk yağı

YAPILIŞI:İlk olarak yağlı kuzu ya da dana kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine kuyruk yağını ekleyerek yoğurun. Tuz ve pul biber ekleyip biraz daha yoğurun ve buzdolabına koyup bekletin. Dolaptan çıkan kıyma artık tam kıvamındadır. Korkmayın; parçalanma, yapışma olmayacak. Eğer evinizde demir şiş yoksa tahta şişleri ıslatın. Elinize harçtan bir parça alıp şişe sarın. Fırın tepsisini orta rafa koyun. Fırının tabanına fırın kağıdı yerleştirin. 200 derecede ısıttığınız fırının ızgarasına şişleri yerleştirin ve kontrollü şekilde pişirin. Domates ve biberle servis edin



Russel Crowe



ANNE KÖFTESİ



MALZEMELER

500 gr. dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı galeta veya ekmek içi

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı köfte baharatı

Tuz

YAPILIŞI: Soğanı derin bir kaba rendeleyin. Üzerine yumurtayı, ince kıyılmış maydanozu, rendelenmiş sarımsağı, baharatları, tuzu, ekmek içini veya galeta ununu ekleyip yoğurun. Harç pürüzsüz bir hale gelince buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Daha sonra harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin, yapışmaz bir tavada kızartın.



Robert De Niro



FIRINDA ALABALIK



YAPILIŞI: Domates, soğan ve sarımsağı küçük küçük doğrayın, karabiber, tuz, kekik ve zeytinyağı ile harmanlayıp fırın tepsisine koyun. Harcın üzerine temizlenip yıkanmış balıkları dizin. Her balığın içine ve üzerine tuz, karabiber ve pul biber serpin, üzerlerine 1.5 çay kaşığı kadar tereyağı koyun. Fırını 200 derecede ısıtın. Tepsiyi fırına koyup üzeri açık olarak, suyunu çekip balıklar kızarana kadar pişirin.

MALZEMELER

Kişi sayısına göre alabalık

1 adet domates

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Kekik

Pul biber