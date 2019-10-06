Günümüzde taze zeytin çoğu semt pazarında satılıyor. Ağaçtan topladığınız yahut satın aldığınız taze zeytinlerle gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, katkı maddesi kullanılmamış, temiz, sağlıklı zeytinler kurabilirsiniz. Kasım ayının ikinci yarısı zeytin yapmak için en uygun zamandır. Sonuçta yıl boyunca yiyeceğiniz çok sağlıklı, lezzetli ve katkısız zeytinleriniz olur ve güven içinde tüketirsiniz. Pazarlarımızda yeni toplanmış zeytinler görülmeye başlandı bile. Zaten geçen sene yaptığımız zeytinlerden eser yok ortada, hepsi çoktan bitti. Bir an önce zeytinlerimiz soframıza gelsin ve ilk zeytinler kavanoza girsin. Haydi buyurun zeytinli tariflere...



ZEYTİNLİ EKMEK



MALZEMELER



5 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket yaş maya ya da küçük paket kuru maya

Ilık su

Sıvı yağ



İÇİ İÇİN:

250 gr. zeytin



ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

Susam ya da çörek otu



YAPILIŞI:

Öncelikle sütümüzü ılıtıp içine maya ve şekerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Beş dakika bekleyip içine unu ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra ılık suyumuzu azar azar ilave edip hafif ele yapışacak bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatıp ılık bir ortamda mayalanmasını bekliyoruz. Tezgahı yağlayıp mayalanan hamurumuzu elimizle yağ sürerek açıyoruz. Daha sonra zeytinimizi eşit şekilde üzerine yayıyoruz ve rulo haline getiriyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra çörek otu ya da susam serpiştirerek önceden ısıttığımız 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



EVDE ZEYTİN NASIL YAPILIR?



MALZEMELER



1 kg. yeni toplanmış zeytin

4 yemek kaşığı kaya tuzu



YAPILIŞI:

Zeytinleri yıkayıp ister pet şişe, ister cam kavanozlara bir kat zeytin biraz kaya tuzu serperek dolduruyoruz. Kavanozların ya da pet şişelerin her gün ağzını açıp havasını alıyoruz ve çalkalıyoruz. 1 kilogram zeytin elde etmek için dört yemek kaşığı kaya tuzu ölçüsü yeterli oluyor. İstediğiniz kadar zeytin alıp bu ölçüye göre hazırlayabilirsiniz. Zeytinlerin acısı gittiğinde yani yenilecek kıvama geldiğinde yıkayıp cam kavanozlara koyuyoruz. Üzerine zeytinyağı ile limon karışımı ilave ederek tercihen buzdolabına kaldırıyoruz. Bir litre suya bir yemek kaşığı limon tuzu ve dört yemek kaşığı kaya tuzu ekleyerek zeytinlerimizi tatlandırması için hazırlayabiliriz.



YEŞİL ZEYTİN PİYAZI



MALZEMELER



1 kase yeşil zeytin

Biraz maydanoz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limon suyu

Toz sumak

1 tatlı kaşığı pul biber

Bir avuç kıyılmış ceviz içi



YAPILIŞI:

Zeytini bir gece önce suda bekletip fazla tuzunu gideriyoruz. Derin bir kaba sıvı malzemeleri koyup iyice karıştırıyoruz. İçine biber, sumak ve cevizi katıyoruz. İyice karışınca zeytini ve maydanozu ilave edip harmanlayarak servis ediyoruz.