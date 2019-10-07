Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, yalnız yaşayan bekarlar için, yalnızlıklarını unutturacak ve evdeki malzemelerle hazırladığım son derece basit ancak leziz mi leziz atıştırmalık bir menü var. İspanya'nın meşhur atıştırmalığı patates bravas; bazen parmak, bazen de küp küp karşımıza çıkan çıtır patatesler demek... Patatas bravasın en yakın arkadaşı ise şüphesiz aioli sos. Bu bir çeşit dip sos...

Gelelim film ve dizi gecelerinin vazgeçilmezi patlamış mısırlara... Bazen sade, bazen baharatlı, bazen İtalyan stili fesleğenli, çikolatalı, ballı veya karamelli yapıyorum. Dün akşam kurada karamelli olanı çıktı. Karamelli patlamış mısır nasıl yapılıyormuş, hemen anlatayım...

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



SUSAMLI ÇITIR TAVUK



MALZEMELER

4 dilim tavuk göğsü

1 yemek kaşığı köri

1 yemek kaşığı tam buğday unu

1 yumurta

3 yemek kaşığı susam

Tuz

Servis ederken limon

YAPILIŞI: Tavukları şerit şerit doğruyoruz, tuz ve köri ile karıştırıp bekletiyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz. Tavukları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından susama buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında çıtır çıtır olana dek pişiriyoruz. Çıkartınca üzerine limon sıkıp servis ediyoruz.



KARAMELLİ PATLAMIŞ MISIR



YAPILIŞI: Mısır tanelerini kısık ateşte hafif kavuruyoruz. Ardından kapağını kapatıp patlamalarını bekliyoruz. Arada bir tavayı sallamayı ihmal etmiyoruz. Patlayan mısırları derin bir kaseye alıyoruz. Aynı tavanın içine toz şekeri ekliyoruz, altını kısıyoruz. Şekerin erimesini bekliyoruz. Eriyince tereyağını ekliyoruz. Karameli, patlamış mısırların üzerine döküp hepsini harmanlıyoruz. Çıtır çıtır afiyetle yiyoruz.



MALZEMELER

Yarım su bardağı mısır

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı



PÜF NOKTASI

İdilika'nın en sevdiği karamel esasen tam da böyle değil. Madem yeri geldi hemen yazayım: Tereyağı yerine bir paket çiğ krema eklerseniz ve hızlı hızlı karıştırırsanız, kehribar rengi müthiş bir karameliniz olur.



PATATES BRAVAS



MALZEMELER

1 kase dolusu bebek patates

Tuz

Kızartmak için ayçiçek yağı

AİOLİ SOS İÇİN:

1 adet yumurta

2 kahve kaşığı hardal

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Bebek patatesleri, kabuklarını iyice yıkadıktan sonra kabukları ile haşlıyoruz. Haşlanan patatesleri ortadan ikiye bölüp tuzlayıp çıtır çıtır olana dek kızartıyoruz. Sos için; sarımsağı ezip yumurta ve hardalla iyice karıştırıyoruz. Zeytinyağı ve ayçiçek yağını ilave edip kuvvetli bir şekilde mayonez kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Tuz ve karabiber ilave edip patateslerin yanında servis yapıyoruz. NOT: Ben aioli sosun içine bir miktar maydanozu minik minik doğrayıp ilave ediyorum çünkü çok yakıştığını düşünüyorum. Patateslerin üzerine isterseniz sevdiğiniz bir çeşit domates sos dökerek de servis edebilirsiniz.