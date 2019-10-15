Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha; çarşıdan alınıyor bir tane, eve gelinip bakılıyor bin tane. Kur'an-ı Kerim'de bu meyvenin cennet meyvesi olduğu söyleniyor ve çeşitli ayetlerde Allah'ın yaratma gücünün bir sembolü olarak tasvir ediliyor. Nar, bizim kültürümüzde de oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Sofralarımızdan türkülerimize, hatta bilmecelerimize kadar birçok yerde nara rastlamak mümkün. Şifalı meyveler arasında da yer alan narın meyvesinden kabuğuna, hatta çiçeğine kadar her yeri son derece faydalı. Nar, aynı zamanda tarihte birçok alanda ilham verici rol oynamıştır. Mesela İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada şehri, ismini nar meyvesinden almıştır. Diğer yandan çok güzel yarı değerli taş olan granat, Latince'de granum kelimesinden türetilmiş olup tane, tohum anlamına gelmektedir ve burada da yine nara atıfta bulunulmuştur. Ben de bugün sizlere en sevdiğim tarifleri yazdım. Umarım beğenirsiniz.



PORTAKAL SOSLU NARLI SALATA

MALZEMELER

PORTAKAL SOSU IÇIN:

1 portakalın suyu

Yarım portakalın meyvesi

1 limonun suyu

Yarım portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

Tuz SALATA IÇIN:

1 adet narın taneleri

Karışık yeşillik

20 gr. dolmalık fıstık



YAPILIŞI: Dolmalık fıstıkları teflon tavada kavuruyoruz. Yeşilliklerin üzerine nar tanelerini ve kavurulmuş fıstıkları ekliyoruz. Sos malzemesini çırpıp salatanın üzerine döküyoruz.



NAR ÇAYI



YAPILIŞI: Nar, sıcak suyun içinde demlenir ve içerken bal ilave edilir. Gribal bir durum varsa bir parça taze zencefil ilavesi de yapabilirsiniz.



MALZEMELER

2 yemek kaşığı nar suyu

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı ıhlamur

Yarım narın kabuğu

Yarım çubuk tarçın



PÜF NOKTASI

Nar çayını, yeşil çay ya da melisa çayı ile de hazırlayabilirsiniz. Hatta havalar ısınınca narlı, buzlu çay da inanılmaz olur. 'Yazın nerede nar bulacağız?' diye soran olursa, 'Nar suyunu neden buz küplerine doldurmayalım?' derim.



NARLI SAKIZLI MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 su bardağı un

2 su bardağı toz şeker

1 diş damla sakızı

250 gr. margarin

1 lt. süt NAR SOSU:

1 kg. narın suyu

1 su bardağı toz şeker

2 silme yemek kaşığı nişasta

YAPILIŞI: Margarinle unu iyice kavuruyoruz. Diğer malzemeri ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaştıktan sonra mikserle çırpıyoruz. Küçük bardaklara paylaştırıyoruz. Nar sosu için gerekli malzemeyi çırpıp pişiyoruz. Koyulaşınca muhallebilerin üzerine döküp soğutuyoruz.



PÜF NOKTASI

Annem, muhallebinin sakız gibi uzaması için aynı yöne 20 dakika mikserle çırptığını söylüyor.