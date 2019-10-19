Bugün ekranda 7'den 70'e herkesi sürükleyici bir hikayenin içine çeken, ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in oyuncularının en sevdiği ve sevmediği yemeklerin peşine düştüm.

GÜNAYDIN'dan çalışma arkadaşımız Ömer Karahan'ın yardımlarıyla dizinin üç yıldızına ulaşıp hangi yemekleri sevmediklerini öğrendim. Ve bu yemekleri onlara sevdirmek üzere lezzetli tarifler geliştirdim.

Kimse Bilmez; yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'nin sıra dışı aşk hikayesini anlatıyor. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor.

Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken, Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini arıyor.

Ortak yönleri olan Sevda ile Ali'nin yakınlaşması ve birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor.

Fakat karşılarında mafya Pilot'un yanı sıra Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.

Bakalım bu tariflerle;

Keremcem, Engin Hepileri ve Özgü Kaya'ya en sevmedikleri yemekler olan kapuska, sakatat ve bamyayı sevdirebilecek miyiz?

Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



Özgü Kaya

SAKATAT SOTE



MALZEMELER

1 kuzu yüreği

1 kuzu akciğeri

Yarım kuzu karaciğeri

1 adet kuzu böbreği

2 adet yeşil biber (acı)

2 büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

YAPILIŞI:

Bütün sakatatları küp küp doğrayıp rengi değişene kadar kavuruyoruz. Piyazlık ince ince doğradığımız soğanları ve ezilmiş sarımsakları ekliyoruz. 5 dakika kavuduktan sonra halka halka doğradığımı biberleri ekliyoruz. Suyunu çekene kadar orta ateşte pişiriyoruz. Suyunu çektikten sonra tuzu ve baharatları ekliyoruz. İyice kavrulduktan sonra servis ediyoruz.



Keremcem

LAHANA TURŞULU KIYMALI KAPUSKA



MALZEMELER

1 adet küçük lahana

1 yemek tabağı lahana turşusu

1 avuç pirinç

125 gr. kıyma

1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 adet soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 çay kaşığı pulbiber

Tuz

YAPILIŞI: Turşu ile yapılan kapuska yemeği, çok farklı ve güzel bir lezzete sahip oluyor. Aslında lahananın tümünü turşudan yapabilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm. Lahanamızı doğrayıp tuzla ovuyoruz. Diğer taraftan soğanı yemeklik doğrayıp tencereye koyuyoruz ve zeytinyağında kavuruyoruz. Kıymayı ilave ediyoruz. Ardından salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Lahanayı, doğranmış lahana turşusunu ve pirinci ekliyoruz. Pul biberi de koyduktan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz. Lahanayı tuzla ovduğumuz için ayrıca tuz koymuyoruz. Arada suyunu kontrol ediyoruz. Eğer suyu az gelirse, çok olmamak şartıyla ilave yapabilirsiniz. Pirince bakarak yemeğin pişip pişmediğini kontrol ediyoruz.



Engin Hepileri

BAMYA KIZARTMASI



MALZEMELER

Uzun bamya

BULAMAK IÇIN:

Yumurta

Karabiber

Pul biber

Tuz

PANE IÇIN:

Mısır unu

KIZARTMAK IÇIN:

Sıvı yağ

SERVIS IÇIN:

Yoğurt ve sarımsak

YAPILIŞI: İstediğimiz miktarda bamyanın saplarını temizleyip yıkıyoruz. Derin bir yemek tabağına yumurtaları kırıyoruz. (Ben yarım kilo bamya için iki yumurta kullandım) Karabiber, pul biber ve tuzun yarısını yumurtaların içine, diğer yarısını ise farklı bir tabakta mısır ununa ilave ediyoruz. Yıkadığımız bamyaları önce yumurtaya, sonra mısır ununa iyice buluyoruz. Kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartıyoruz. Ilınan bamyalar için yoğurt ve sarımsaklı karışım hazırlıyoruz. İsterseniz bamyaları yoğurda batırıp isterseniz de üzerlerine dökerek servis edebilirsiniz.