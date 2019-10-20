Herkese iyi pazarlar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hiç kimsenin hayır diyemeyeceği, hepimizin çok severek yediği lahmacunu sizler için evde pişirdim ve sonuç inanılmaz oldu. Nedir bu Türk toplumunun lahmacun ile alıp veremediği, bu büyük sevgisi diye düşünüp lahmacunun hikayesini biraz araştırdım. Türk hanımlarının sıklıkla yaptığı şeylerden biri, lahmacun kıymasını evde hazırlayıp fırına göndermek. Anadolu'da birçok ev, lahmacununu bu şekilde fırınlarda pişirtiyor. Lahmacun; açılmış hamurun üzerine kıyma, maydanoz, soğan, sarımsak, karabiber ve kırmızı biber gibi baharatlarla hazırlanan malzeme sürüldükten sonra taş fırında iyice pişirilmesiyle yapılan bir pide çeşidi. İsmi, Arapça etli hamur anlamına gelen lahm bi ajin'den türemiş. Mardin ve Şanlıurfa'ya ait olan lahmacun, bölgede közlenmiş patlıcanla beraber tüketiliyor ki; benim en sevdiğim lahmacun yeme biçimi böyle. Hatta vejetaryenler için sebzeli, peynirli lahmacun üreten yerler var.



ŞİPŞAK LAHMACUN

Hazırlanışı tam beş dakika alan, hazır yufkadan çıtır lahmacun ile evde lahmacun yapma işini hızlandırıp aile boyu lahmacun keyfi yaşayabilirsiniz. İki yufkayı üst üste koyarak hazırladığımız bu tarif o kadar güzel bir sonuç veriyor ki, deneyerek anlayabilirsiniz. Bu nedenle lütfen üşenmeyin, deneyin. Üst malzemesini istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile... Şimdiden hepinize afiyet olsun.



GARANTİLİ HARÇ İLE LAHMACUN YAPIMI



MALZEMELER



300 gr. yağlı kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

2 adet domates

1 adet dolmalık biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon



YAPILIŞI:

Açtığımız hamurun içine harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. Teflon tavayı ısıtıp lahmacunu pişiriyoruz. Hamur kısmı pişince önceden ısıttığımız fırının ızgara bölümünde pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Servis ederken lahmacunun tam ortasına közlenmiş patlıcan, roka ve çok az nar ekşisi koyarsanız herkes bu lezzete bayılacaktır.



ŞİPŞAK LAHMACUN



MALZEMELER



2 adet yufka

Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ



KIYMALI HARÇ İÇİN:

200 gr. dana kıyma

2 adet domates

1 adet soğan

1-2 adet yeşil biber

1 adet küçük kırmızı biber

1 tutam maydanoz

1-2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1.5 tatlı kaşığı tuz

Karabiber



YAPILIŞI:

Kıymalı harç için; malzemeyi rondoda çekip kıyma ile karıştırıyoruz. Su ve sıvı yağı bir kasede karıştırıp bir adet yufkanın üzerine sürüyoruz, üzerine ikinci yufkayı koyuyoruz. Bir tabak ya da çaydanlık kapağı yardımı ile kesiyoruz. Üzerine kıymalı harcı yayıp önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



LAHMACUN HAMURU



MALZEMELER



2.5 su bardağı un

1 çay kaşığı kuru maya

1.5 çay kaşığı tuz

200 ml. su

1 yemek kaşığı zeytinyağı



YAPILIŞI:

Unu bir kabın içine eliyoruz. Maya ve tuzu ekleyip karıştırıyoruz. Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz ve yoğuruyoruz. İçini yağladığımız bir kabın içerisine alıp kabarmasını bekliyoruz. Ardından hamuru tezgaha alıp bezeler kopartıyoruz. Her bezeyi merdane ile incecik açıyoruz.