İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, asma yaprağı ile yapılabilen alternatif tariflere yer veriyorum.

Yaprak sarması, her evde çerez gibi tüketiliyor ve 7'den 70'e herkes tarafından çok seviliyor.

Çoğumuz yazın asma yapraklarımızı salamura olarak hazırladık. Peki salamura asma yapraklarını başka hangi yemeklerde ve nasıl değerlendirebiliriz? Bu yazımın size yeni pencereler açmasını, mayhoş lezzetli asma yaprağının daha birçok yemeğe lezzet katmasını amaçlayarak tariflerimi yazıyorum.

Loznik adı verilen asma aprağı pidesi, Trakya mutfağının kaybolmaya yüz tutan, farklı bir pide çeşididir. Batı Trakya menşeli göçmenlerce, Trakya'ya taşınmıştır.

Koyu bir boza kıvamında olan iç harçlı hamur, altına asma yaprağı döşenmiş bir sinide pişirilir. Yaprakların yanmaması için sini hafifçe yağlanır. Malzeme yerleştirildikten sonra hamurun üzeri de asma yaprağı ile kaplanır. Kor ateş üzerindeki sacayağı üzerinde, siniye kapak kapatılır. Siniyi örten kapağın üzerine de kor yerleştirilir.

ASMA YAPRAKLI PİLAV



MALZEMELER

400 gr. taze asma yaprağı

1 çay bardağı bulgur

2. 5 çay bardağı su

1 yemek kaşığı salça

1 adet orta boy soğan

Zeytinyağı

Tuz

Pul biber

Karabiber

YAPILIŞI: Soğanı, zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra salçayı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Bulguru ekleyip biraz kavurduktan sonra suyu ve baharatları ekliyoruz. O sırada asma yapraklarını doğruyoruz. Pilav suyunu biraz çekince asma yapraklarını da ekleyip suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Beş dakika kadar dinlendirip servis ediyoruz.



ASMA YAPRAĞI BÖREĞİ



MALZEMELER

6 adet yufka

Yarım kilo salamura yaprak

250 gr. lor

HER KAT ARASINA SÜRÜLECEK KARIŞIM İÇİN:

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

Tuz

2 paket hamur kabartma tozu

YAPILIŞI: Önce yaprakları güzelce haşlıyoruz. Aynı sarma yapmadan önce yaprakları hazırladığımız gibi, sadece yaprakları biraz daha fazla kaynatıp yumuşatacağız. Ardından küçük küçük maydanoz doğrar gibi doğruyoruz. Loru da yapraklara katıp gerekirse tuz ekliyoruz ve sıvı karışımı hazırlıyoruz. Tepsiye yufkayı serip önce sıvı karışım, sonra asma yapraklı lorlu karışım şeklinde bu işlemi her kata yapıyoruz. En üste de her yeri ıslanacak şekilde sıvı karışımdan sürüyoruz. 180 derece ısıtılmış fırında pişiriyoruz.



ASMA YAPRAĞI PİDESİ



MALZEMELER

Asma yaprağı

2 su bardağı mısır unu

1.5 su bardağı yoğurt

2 kahve fincanı zeytinyağı

1 demet taze soğan

1-2 adet pırasa

Yarım demet taze nane

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı şeker

Pul biber

Tuz

YAPILIŞI: Yoğurdumuzu bir fiske tuz ile birlikte ayran yapıyoruz. Ayranımızı hafif ekşimesi için bir kenarda bırakıyoruz. Taze soğan, taze nane ve arzuya göre pırasayı ince ince kıyıyoruz. Biraz ekşimiş olan ayrana mısır ununu yediriyoruz. Kıyılmış yeşillikler, sıvı yağ, şeker, pul biber ve tuzu ilave ederek, koyu boza kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Sinimizin altını zeytinyağı ile yağlıyoruz. Asma yapraklarımızı sininin yan duvarlarından taşacak şekilde tamamen döşüyoruz. Boza kıvamındaki hamurumuzdan bir-iki kepçe alıp yaprakların üzerine döşüyoruz. Siniden taşan yaprakları hamurun üzerine kapatıp hamuru örtecek şekilde üzerini de asma yaprağıyla döşüyoruz. İster fırında, isterseniz de ocakta, üstüne kapak kapatıp çevirerek pişiriyoruz.