İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, glutensiz beslenmenin baş tacı olan nohut ununu mercek altına aldım.

"Nereden çıktı bu glutensiz beslenme merakı?" diye soracak olursanız; gluten intoleransım olduğunu öğrendiğimden beri ekmek, makarna gibi yiyecekler tüketmiyorum ve bu uğurda alternatif un arayışlarına girdim.

Nohut ununu kendimiz de yapabiliriz. Önce nohutları akşamdan suya koyun, sabaha kadar suda bekletin.

Suyu birkaç defa değiştirebilirseniz iyi olacaktır. Sabah, nohutların suyunu süzün ve bir fırın tepsisine yerleştireceğiniz pişirme kağıdının üzerine koyun.

Fırını 150 dereceye ayarlayın ve yarım saat nohutların kavrulmasını sağlayın.

İsterseniz bu işlemi kısık ateşte bir tavanın içinde de yapabilirsiniz. Kavurduğunuz ve soğuttuğunuz nohutları bir poşete koyarak üzerine sert bir cisimle vurarak parçalanmasını sağlayın, daha sonra bir kahve öğütücüsünde ya da blender'da iyice un haline gelene kadar çekin. Nohut ununu iri parçaları ayırmak için ince bir süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz nohut ununu, hava geçirmez bir kapta saklayın.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



NOHUT UNU İLE HUMUS



MALZEMELER

1 su bardağı nohut unu

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2-3 yemek kaşığı tahin

3-4 diş sarımsak

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber

Kimyon

YAPILIŞI: Nohut unu, su ve sıvı yağ eklenerek pişirilir. Koyulaşıp fokurdayınca ocak kapatılır, baharatlar eklenir. Soğuyunca tahin, limon suyu ve sarımsak eklenip karıştırılır. Üzerine maydanoz serpilir, yağda yakılmış pul biber dökülür.



NOHUT UNLU KREP



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı nohut unu

Maydanoz

Dereotu

İstenen ölçüde baharat

Kıvamına göre biraz su

Üstüne peynir

Domates

YAPILIŞI: Tum malzemeler karıştırılır. Harçtan birer kepçe alınarak, kısık ateşte çok çok az tereyağıyla arkalı önlü pişirilir. Üzerine istediğiniz ürünü sürüp yiyebilirsiniz.



NOHUT UNU EKMEĞİ



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 bardak süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı nohut unu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı sirke

1 adet kesme şeker

Çörek otu veya susam

YAPILIŞI: Derin bir kasede iki adet yumurta çırpılır, içine bir su bardağı süt ve yarım su bardağı zeytinyağı eklenip iyice çırpılır. Ardından iki su bardağı nohut unu eklenip çırpmaya devam edilir. Bir çay kaşığı mahlep ve bir çay kaşığı karbonat eklenip karıştırılır. Bir yemek kaşığı sirke ve şeker ilave edilerek karıştırılır. Kek kıvamında bir hamur elde edilir. Yağlanmış tepsiye dökülür ve üzerine çörek otu veya susam serpilir. 180 derece fırında 20 dakika pişirilir.