İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kestane kebap, yemesi sevap tarifler var.

Kışın habercisi kestane kebap, köşebaşlarında yerini aldı. Her önlerinden geçişimde canım istiyor, vallahi diyet miyet dinlemiyorum, kendime 5 liralık alıyorum. Yürüye yürüye, parmaklarım yana yana yiyorum.



FAKİRİN EKMEĞİ



Kestane, eski zamanlardan beri insanların beslenmesinde önemli rol oynamış. Alp yöresindeki insanların dört-altı aylarını kestane yiyerek geçirdikleri rivayetler arasında.

Hatta fazlaca olan bu tüketimden dolayı kestanenin meyvesine fakirin ekmeği, kestane ağacına ise ekmek ağacı ismini takmışlar.

Kış aylarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri de, kestane kebabı soba üzerinde pişirip bütün aile bir arada yemek değil mi? Sırf bu sebepten bayılıyorum kış aylarına; evcimen ruhum besleniyor.

Hoş, günümüzde odun veya kömür sobasını bulmak, altın madeni bulmak gibi zor ama... Ben de kaloriferli modern evlerimizde kestane kebabın nasıl yapıldığını anlatayım. Süt kestaneleri yıkayıp kuruluyoruz.

Üst tarafından birer çizik atıyoruz.

Sadece üst ızgarası yanan bir fırında ya da bir teflon tavada pişiriyoruz.

Ben bugün sizlere, kestane ile yapılan enfes bir davet çorbası, ardından içinde kestane sürprizi bulunan, lezzette zirve yapmış bir kurabiye ve yolu her daim Bursa'ya düşmeyenler için, ev yapımı kestane şekeri tarifleri veriyorum. Beğeneceğinize eminim.



EV YAPIMI KESTANE ŞEKERİ



YAPILIŞI: Önce kestaneleri soyup yıkıyoruz ve 15–20 dakika suda bekletiyoruz. Tek tek hepsini çiziyoruz. Sonra son bir kez daha iyice yıkayıp süzdükten sonra düdüklü tenncereye koyuyoruz. Üzerine toz şeker ve suyunu da ilave ederek 15–20 dakika arası pişiriyoruz.



MALZEMELER

1 kg. kestane

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su



KESTANE ÇORBASI



MALZEMELER

500 gr. kestane

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 litre kaynar su

100 gr. krema

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Derin bir tencerenin içinde bir yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz ve doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavuruyoruz. Üzerine, önceden kabukları soyulmuş kestaneleri ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine 1 litre kaynar su ile tuz ve karabiber ekliyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp ağır ateşte 15-20 dakika kaynatıyoruz. Üzerine krema ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Çorbayı, blender'dan çekerek servis ediyoruz.



KESTANELİ KURABİYE



MALZEMELER

1 kase pişmiş parçalı kestane

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

HAMURU İÇİN:

200 gr. tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Kestane ve şekeri özleşinceye kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Son olarak tarçın ekliyoruz ve ateşten alıyoruz. Hamur malzemelerini, unu azar azar ekleyerek yoğuruyoruz ve yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan küçük parçalar kopararak içine kestaneli harçtan koyup kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.