Bugün size on yüz milyon baloncuk sloganı ile hafızalarımızda yer tutan, nostaljik içeceğimiz gazozun alternatif kullanımlarına yer veriyorum. Gazoz; Türkiye'ye 1890'larda, maden suyuyla girmiş. Osmanlı'da ilk gazoz üretimi Mısırlıoğlu markasıyla 1908'de yapılmış. Bu markayı sırasıyla Hasanbey, Neptün, Hürriyet izlemiş. 1923'de Cumhuriyet markalı gazoz piyasaya çıkmış. Devamında Cincibir, Ankara, Elvan, Kocataş, Olimpos, Recep, Şirin Ada, Güven gibi yerel gazoz markaları ortaya çıkmış. Uzun yıllardır yerel kalan ve bazıları yok olan markalar, bugün tekrar atağa geçmiş gibi. Burada da Egeli üreticiler dikkat çekiyor. Gazozun, bugün 290 milyon liralık bir ekonomik büyüklüğü var. Ben bugün sizlere gazozlu kek, gazozlu börek ve gazozlu poğaça yaptım. Deneyin bakalım beğenecek misiniz...



GAZOZLU POĞAÇA



MALZEMELER

1 su bardağı oda ısısında sade gazoz

Yarım su bardağı su

250 gr tereyağı (oda ısısında)

42 gr. yaş maya

1 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇI İÇİN:

Peynir-maydanoz karışımı

ÜZERINE:

Yumurta sarısı

İsteğe göre çörek otu

YAPILIŞI: Yoğurma kabına gazoz, su, maya, şeker ve tuz ekleyip karıştırıyoruz. 2 su bardağı un ilave ediyoruz, elle yoğuruyoruz. 250 gram oda ısısında tereyağı ekliyoruz, tekrar yoğuruyoruz ve azar azar un ilavesi ile yumuşak bir hamur yapıyoruz. Yarım saat mayalandırıyoruz.. Hamuru dört parçaya ayırıyoruz, her parçayı az unlu zeminde tatlı tabağından büyük açıyoruz, bıçakla veya hamur ruletiyle 8 üçgen parçaya kesiyoruz. Hazırladığımız içi yerleştiriyoruz, sigara böreği gibi sarıyoruz. Yağlanmış tepsiye aralıklı diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı ve çörek otu serpiyoruz, 30 dakika mayalandırıyoruz. Önceden ısınmış 185 derece fırında pişiriyoruz.



GAZOZLU KEK



MALZEMELER

1 su bardağı gazoz (Ben limonlu kullandım)

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.5 su bardağından biraz fazla un

3 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı damla çikolata

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Diğer sıvı malzemeleri de katıp biraz daha çırpıyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı unla birlikte eliyoruz. En son damla çikolatayı katıp katı yağ ile yağladığmız kalıba boşaltıyoruz. 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Üzerine erimiş çikolata ya da pudra şekeri serpiyoruz.



GAZOZLU ÇITIR BÖREK



MALZEMELER

3 adet yufka ARA

HARÇ IÇIN:

1 kase lor peynir

Yarım çay bardağı süt

Tuz

Maydanoz ve dereotu

SOSU IÇIN:

3 yumurta

1 su bardağı eritilmiş tereyağ

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

1 küçük şişe sade gazoz

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI: Tepsinin tabanını az ağlayıp birinci yufkayı kenarları dışarı taşacak şekilde seriyoruz. Ara sıra sostan sürüyoruz. İkinci yufkayı ortadan kesip bir parçasını tepsideki yufkanın üzerine serip sostan sürüyoruz. Diğer parçasınad a aynı işlemi yapıp peynirli harcı ortasına döküyoruz ve her yerine yayıyoruz. Kalan tek yufkayı da aynı şekilde yapıp dışarda kalan kısımlarını içe doğru kapatıyoruz. Kalan sostan her yerine sürüp 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.