İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mezelerin şahı humusu farklı sunumlarda anlatmaya çalışıyorum. Humusun mutfaklarımıza girişi hiç yeni değil. Humusun tarihi net olmasa da geçmişi M.Ö. 3000'lere dayanıyor. Kimi kaynaklarsa humusun yapıldığı ilk nohudun Babil bahçelerinde yetiştiğini öne sürer. Kimileriyse humusun ilk kez 12'nci yüzyılda, Eyyubiler tarafından hazırlandığını belirtiyor. Humus, adını Arapça nohut anlamını taşıyan 'hummus' kelimesinden alıyor. Ayrıca, antik döneme ait yemek tariflerinde humusa rastlanıyor. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



HUMUS



MALZEMELER

2.5 su bardağı haşlanmış nohut

1.5 çay bardağı ılık su

HUMUS İÇİN:

1 çay bardağı ılık su

1/2 çay bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

4 çorba kaşığı limon suyu

3-4 diş sarımsak

Tuz

SÜSLEMEK İÇİN:

Kimyon

Kırmızı pul biber

Sumak

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI: Nohutlarınızı ıslatın, düdüklü tencereye alın. Bir taşım kaynatıp çıkan köpüklü suyu dökün. Tekrar sıcak su ekleyip tamamen pişirin. Nohutların kabuklarını temizleyin. Kabuksuz nohutları, 1.5 çay bardağı su ile orta derinlikte bir tencereye alın. Tahta kaşıkla ezerek suyunu hafifçe çektirin. Nohutları blender'dan çekerek püre haline getirin. Nohutlar katı bir hal alacak. İkinci kez kısık ateşe aldığınız nohuda bir çay bardağı ılık su, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu ekleyin. İyice karıştırarak tüm malzemeyi birbirine yedirin. Servis tabağınıza aldığınız humusu kimyon, kırmızı pul biber, sumak ve kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.



PASTIRMALI HUMUS



MALZEMELER

3 su bardağı haşlanmış nohut

1/3 su bardağı tahin

2 adet limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı kimyon

ÜZERİ İÇİN:

Pastırma

Tereyağı

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri püre haline gelene kadar ezin. Hazırlanan humusu fırın kaselerine alın. Tavada tereyağını eritin ve pastırmaları bir-iki dakika kadar tereyağında çıtırdatın. Pişen pastırmaları humus kaselerinin üzerine yerleştirilerek 220 derece önceden ısıtılmış fırında üç-dört dakika bekletin. Sıcak sıcak servis edin.



PANCARLI HUMUS



MALZEMELER

4 adet orta boy pancar

500 gr. haşlanmış nohut

3-4 diş sarımsak

1.5 limonun suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

1 tepeleme çay kaşığı tuz

1 limon kabuğu rendesi

YAPILIŞI: Pancarları yıkayıp kurulayın ve tek tek folyoya sarın. Fırın tepsisine alın. 200 dereceye ayarlanmış fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkartıp folyoları açın, ılındıktan sonra pancarların kabuklarını soyun ve püre haline getirin. Püre haline gelen pancarları karıştırma kabına aktarın. Nohutları rondoya alın ve zeytinyağının yarısını ekleyin. Nohutlar püre haline gelince pancarların üzerine alın. Tahin, kimyon, tuz, sarımsak, kalan zeytinyağı ve limon kabuğu rendesini de ilave edip malzemeler kıvam alana kadar karıştırın.