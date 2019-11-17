Herkese merhaba. Bugün sizler için yer fıstığı ile nefis tarifler hazırladım. En sevdiğim ise yer fıstığı ezmesi... Kavanozlarda satılan yer fıstığı ezmesini evde kendimiz yapabiliriz. Yer fıstığı; B grubu vitaminleri, önemli protein grupları, bol miktarda potasyum, kötü kolestrolü düşürüp iyi kolestrolü yükselten yağ asitleri ve bol miktarda E vitamini içeriyormuş. İçine koyduğumuz fındık yağı da bol miktarda E vitamini içeriyor. Bal zaten tam bir şifa kaynağı. Çocuklarınıza güvenle yedirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



YER FISTIKLI KURABİYE



MALZEMELER

KURABİYE İÇİN:

200 gr. oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya şekeri

Yarım su bardağı iri çekilmiş yer fıstığı



UN ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurtanın beyazı

Yarım su bardağı kadar iri çekilmiş yer fıstığı

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp çok sert olmayan ama ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar alıp yuvarlayıp top şekli verin. Hazırladığınız topları önce yumurtanın beyazına, sonra iri çekilmiş yer fıstığına batırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. 170 derece fırında altı ve üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Size tavsiyem; fırından çıktıktan sonra biraz tepside oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, yoksa sıcakken kırılabilir.

EV YAPIMI FISTIK EZMESİ

MALZEMELER

200 gr. yer fıstığı

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı fındık yağı

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz



YAPILIŞI: Yer fıstıklarını rondoda iki-üç dakika çekin. Üzerine balı, fındık yağını ve tuzu ekleyip eş dakika daha çekin. Mutfak robotunuz ısındığında işlemi durdurun. 5-10 dakika bekleyin, tekrar beş dakika daha çekin. Ne kadar çok rondoda karıştırırsanız fıstığın yağı o kadar çok ortaya çıkar ve malzemeler birbirine karışır. Sürülebilir bir kıvam alana kadar bu çekme ve durdurma işlemine devam edin. Temiz bir kavanoz ya da kapaklı bir kaseye fıstık ezmenizi dökün. Buzdolabında muhafaza edin.





YER FISTIKLI KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

1-1.5 su bardağı yer fıstığı



YAPILIŞI: Öncelikle şeker ile yumurtaları bir kabın içinde iyice çırpın. Çok iyi karıştırmanız kekin püf noktası. Sonra sütü ve yağı koyup bir miktar daha çırpın. Bundan sonra unu, kabartma tozunu ve vanilyayı bir kapta karıştırıp eleyerek karışımınıza ekleyin. Önce düşük, sonra yüksek devirde iyice karıştırın. En son rondodan geçirdiğiniz yer fıstıklarını ekleyin ve yine karıştırın. İyice karışan kek karışımı koyu kıvamda olacak. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve kalıbı masaya vurarak hem eşit yayılmasını, hem de içinde kabarcık kalmamasını sağlayın. 160 derecede ısınmış fırında içi pişene kadar 30-35 dakika pişirin. Pişen keki fırından alın ve biraz soğuduktan sonra kalıptan ters çevirerek çıkartın.