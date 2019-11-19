Yine bir salı ve 'Akşama misafir gelecek, ekonomik bütçelerle havalı bir sofra nasıl hazırlayabilirim?' sorunu beni sardı.



HUMUS TADINDA



Size bir nohut çorbası tarifi vermek istiyorum.

'Bizim humus hangi ara, şık bir davet sofrasının başlangıcı olabilir?' dediğinizi duyar gibiyim ancak bu çorbayı kime ikram ettiysem hep övgü aldım. Kimi zaman kremalı denedim, kimi zaman da içine minik sucuk ya da minik pastırmalar doğrayıp salçalı olarak pişirdim. Hepsi de süper oldu.

Bugün size soğan ile kavurduğum en sade halini paylaştım. Bu haliyle bile içtikçe içesiniz gelecek, hatta biraz margarinle kavurduğunuz unu üzerine dökerseniz çorbayı içerken ağzınıza çıtır çıtır kavrulmuş un tadı gelecek.

Küçük hileler ile nohut çorbası kolaylıkla halden hale geçebilen, her sofrada kendine mutlaka oturacak bir sandalye bulabilecek, üstelik ütopik düzeyde ekonomik. Yani asrın buluşu bir çorba bence..

Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



PRATİK BAKLAVA



YAPILIŞI:



Ceviz içini kırabildiğimiz kadar minik hale gelecek şekilde kırıyoruz. Tarçınla karıştırıyoruz. Oda sıcaklığından bir tık daha soğuk olan milföyün arasına ceviz içini serpip rulo halinde sarıyoruz ve dilim dilim kesiyoruz.

Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz.

180 derece fırında pişiriyoruz.





ŞERBET İÇİN:



Şeker ve su kaynatıyoruz.

Ocaktan indirmeye yakın limon suyu damlatıyoruz.

Şerbeti soğutuyoruz.

Milföy baklavaları çıtır çıtır pişince ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz



MALZEMELER



10 adet milföy

1 kase ceviz

1 çay kaşığı tarçın

ŞERBETİ İÇİN:



2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

4 damla limon suyu



NOHUT ÇORBASI

MALZEMELER



2 su bardağı nohut

2 adet orta boy kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

12 su bardağı et suyu

1 çay bardağı un

Tuz



YAPILIŞI:

Nohutları haşlıyoruz. Soğanları minik minik doğruyoruz.

Tereyağını eritiyoruz, çok az ayçiçek yağı ilave ediyoruz.

Soğanları kavuruyoruz.

Haşlanmış nohutları ekliyoruz. Birkaç dakika çevirdikten sonra et suyu ve tuz katıyoruz.

Yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Blenderdan geçiriyoruz.



HAVUÇ PÜRESİ VE IZGARA TAVUK

MALZEMELER



HAVUÇ PÜRESI İÇİN:



4 adet patates

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kaşar peyniri

2 adet haşlanmış havuç



TUZ KEKİKLİ TAVUK BONFİLE İÇİN:



4 adet kemiksiz tavuk bonfile

1 yemek kaşığı kekik

Zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı süt

Tuz



YAPILIŞI:



PÜRE İÇİN:



Patatesleri haşlayıp rendeliyoruz. Haşlanmış havucu rendeliyoruz.

Diğer malzemeler ile iyice karıştırıyoruz.



TAVUK İÇİN:



Bütün malzemeyi karıştırıp tavukları en az iki saat bu sosun içinde dinlendiriyoruz. Ardından ızgara yapıyoruz. Havuçlu patates püresi yatağında servis ediyoruz.