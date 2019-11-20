Evliya Çelebi'nin 'Seyahatnamesi'nden edindiğim bilgilere göre Kayseri'de 17'nci yüzyıldan bu yana pastırma imalatı yapılıyor. Kendi besi çiftliklerinde, özel reçeteler ile beslenmiş hayvanların etleriyle pastırma yapan Çemens'in mutfağına girdim ve bakın neler öğrendim...

TARİHİ HAKKINDA

'Divan-ı Lügat-it Türk'te pastırmaya 'yazın ye' anlamına gelen 'yazok et' dendiği belirtilmektedir. Pastırma bir süre de bastırma olarak anılmış, daha sonraları şimdiki adını almıştır. Günümüzde Yunanistan, Ermenistan, Mısır ve birçok Müslüman ülkede sevilerek tüketilmektedir. Pastırmanın anavatanı Orta Asya'dır. Orta Asya'da yaşayan Hunlar ve Oğuzlar'ın, aylar süren savaş yolculuklarına çıkarken yanlarına tuzlanmış et aldıkları ve bu eti yol boyunca yedikleri belirtilmektedir. Ancak atların eğerinde torba içinde saklanan etin, yol boyunca eğer ve diğer düzenekler tarafından sıkıştırılıp ezilerek pastırma haline geldiği ifade edilmektedir.

PASTIRMALI PATATES KÖFTESİ

MALZEMELER



500 gr. haşlanmış patates

1 bardak rende kaşar

Maydanoz

1 yumurta

1.5 kahve fincanı un

İÇİNE:

6 dilim çemensiz pastırma

KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçek yağı

BULAMAK İÇİN:

1 çay bardağı mısır unu

YAPILIŞI:

Patatesli karışımı hazırlamak için tüm malzemeyi bir araya getirip yoğuruyoruz. Avucumuzun içinde açıp minik miink doğranmış pastırmaları ortasına koyup yuvarlayarak kapatıyoruz. Her tarafını mısır ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.

PÜF NOKTASI

Patates köftesinin içine kıymalı cevizli harç ya da kaşar peyniri koyabilirsiniz. Ayrıca galeta unu ya da irmiğe bulayarak da kızartabilirsiniz.

KÜLTÜRÜMÜZDE PASTIRMA



İlk söyleyiş şekli bastırma olan pastırma, daha sonraları Selçuklular zamanında Anadolu'ya gelmiş, yapımı genellikle Kayseri yöresinde adeta bir zanaat halini almıştır. Türkiye'de pastırma, Osmanlı padişahlarından II. Ahmet'e ait bir fermanda yer almış ve pastırmayla ilgili bazı hususlar sıralanmıştır. Ticari olarak pastırma üretimine 17'nci yüzyılda başlanmıştır.

NEFİS KAYSERİ PASTIRMASI



MALZEMELER

2.5 kilo bonfile veya antrikot

Tuz

ÇEMEN İÇİN:

100 gr. çemen

100 gr. kırmızı toz biber

1 kaşık karabiber

Yarım kaşık pul biber

1 yemek kaşığı kimyon

Tuz

17 diş sarımsak

1-1.5 litre su



YAPILIŞI:



Bir tepsinin üzerine tuz döküp eti koyuyoruz. Eti, bolca tuzla kaplıyoruz. Hiç açık bölge kalmamasına çok dikkat ediyoruz. Tepsinin altına bir şey yerleştirip etin üzerine bir ağırlık koyuyoruz ve her sabah akan kanı temizliyoruz. Bu işlemi 10 gün süreyle yapıp 10 gün sonra etin tuzunu temizleyip eti bol suyla yıkıyoruz. Bir kabın içerisine su doldurup eti içine koyuyoruz. Üç saatte bir suyu değiştirip bir gece eti bu suyun içinde bekletiyoruz. Ertesi gün, etin üst bölümüne bir delik açıp ip geçiriyoruz. Eti üç-dört gün yüksek bir yere asarak kurumasını sağlıyoruz. Aynı gün çemen hazırlayıp üç-dört gün dinlenmesini sağlıyoruz. Çemen için; bütün kuru malzemeleri mutfak robotunda çekiyoruz. Su ekleyerek çırpıyoruz. Üç-dört gün dinlenmeye bırakılan çemeni etin her tarafına sürüyoruz ve eti tekrar 10- 20 gün asıp çemeni kuruyana kadar bekliyoruz.