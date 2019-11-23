Çin mutfağı, son yıllarda ülkemizde epey ilgi gören mutfaklardan birisi.

Bol sebzeli ve bol soyalı yiyeceklerden oluşan bu mutfak, Çin'e gittiğimizde damak tadımıza hitap etmeyecek tarzda, Türkiye'deki birçok örneğinde Türk damak tadına uygun şekilde hazırlandığı için son derece lezzetli bir alternatif oluşturuyor bizlere.

Türkiye'deki Çin restoranlarında Çin yemeği yiyip ardından 'Ben Çin yemeğini çok seviyorum' diyerek Çin'e giden annem, orada ne yiyeceğini bilememiş, aç kalmış.

Davulun sesi uzaktan hoş gelir deyişi gibi, Çin yemeği de buralara kadar gelen yolculuğunda lezzetine lezzet katmış demek ki.

KIZARMIŞ ELMALAR



Ne zaman bir Çin restoranına gitsem; kızarmış elma, muz ve benzeri meyvelerden hazırlanan tatlılarını çok lezzetli, çok pratik ve aynı zamanda çok ekonomik bulurum.

O nedenle madem bugün Çin yemekleri yapıyoruz, ben de pratik tatlı, börek ve erişte tarifi vermek istedim sizlere...

Hepinize şimdiden afiyet olsun.



ÇİN USULÜ KIZARMIŞ ELMA



MALZEMELER



2 adet elma

BULAMAÇ İÇİN:



80 gr. un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Tuz

Su

Bal



YAPILIŞI:



Elmaların kabuğunu soyup halka halka doğruyoruz. Bulamaç malzemelerini bir araya getirip kek hamuru kıvamına getiriyoruz. Doğradığımız elmaları bu bulamaça bulayıp bir tavada kızdırdığımız ayçiçek yağında arkalı önlü olacak şekilde kızartıyoruz. Servis ederken üzerine bal gezdiriyoruz.





SEBZELİ ÇİN BÖREĞİ



MALZEMELER



3 adet yufka

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta beyazı

Süt

Galeta unu



İÇİ İÇİN:



1 adet kuru soğan

1 adet havuç rendesi

2 adet pırasa

2 adet lahana yaprağı

1 yemek kaşığı tereyağı



YAPILIŞI:



Tereyağ ile rendelenmiş soğanı kavuruyoruz. Rendelenmiş havuç, ince kesilmiş pırasa ve lahana ilave ederek pişirmeye devam ediyoruz. Sıvı yağ ile yumurta beyazlarını çırpıyoruz. Yufkaların arasına sürüyoruz. Üç yufka üst üste gelecek şekilde koyuyoruz. Aralarına yumurta ve yağ ile hazırladığımız karışımı sürüyoruz. Sekize bölüyoruz. İçine sebzeli harcı koyup sarıyoruz. Börekleri sütün içinde beklettikten sonra galeta ununa bulayıp 200 derecede pişiriyoruz.



TAVUKLU ÇİN ERİŞTESİ



MALZEMELER



1 paket Çin eriştesi

250 gr. julyen doğranmış tavuk göğsü

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet dolmalık sarı biber

2 adet soğan

2 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı soya sosu

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı bal



YAPILIŞI:



Öncelikle Çin eriştelerini tuzlu ve bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edilmiş kaynar suya atıyoruz. Diri kalacak şekilde üzerinde yazan dakikadan üç dakika önce sudan alıyoruz ve bekletiyoruz. Bir vok tavası alıyoruz; sırasıyla julyen doğranmış havuç, kabak ve biberleri soteliyoruz. Ayrı bir teflon tavada julyen doğranmış tavuk etlerini soteliyoruz ve sebzeleri içerisine ilave ediyoruz. Diğer bütün malzemeleri ekleyip bir sos hazırlıyoruz ve haşladığımız erişteleri ilave ediyoruz.