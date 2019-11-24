Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, başlığın hakkını verecek üç şahane elma tarifiyle karşınızdayım. Faydaları saymakla bitmeyen, 100 gramında sadece 52 kalori bulunan, hem mistik, hem mitolojik ve pek mübarek olan elma; dünyada en çok tüketilen meyve olmanın haklı gururunu yaşasa da, elmadan yapılan tatlılar ve kurabiyelerin de bu şöhretten aşağı kalır yanları yok. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözünden hareketle, birine sunabileceğimiz en şahane ikram tatlılardır bence. Bayramlarda pişirmeyi tercih ettiğim elmalı baklavalar ve hafif bir tatlı atıştırmalık arayışında olan arkadaşlarıma bir kutu dolusu sunduğum nefis elmalı bisküviler ile tüm çocukların büyük aşkı olan elma şekerleri; tam 'yarım elma gönül alma' sözünün hakkını verir cinsten... Umarım bugün bu reçetelerimle gönüllerinizi alabilirim. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



ELMALI KURABİYE



MALZEMELER



3 adet elma

4 yemek kaşığı esmer şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1/3 su bardağı kepekli un

1/2 su bardağı yulaf ezmesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı Hindistan cevizi rendesi

Limon suyu

1/2 su bardağı dövülmüş fındık



YAPILIŞI:

Öncelikle elmaların kabuklarını soyup küp küp doğruyoruz ve diriliğini çok kaybetmeyecek şekilde haşlıyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz ve şeker ilavesiyle çırpmaya devam ediyoruz. Diğer malzemelerle birlikte hepsini birleştiriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine bir kaşık yardımı ile bisküvi hamurunu döküyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişince biraz ılınmasını bekliyor ve 1 bardak süt ile afiyetle yiyoruz.



ELMALI GÜL BAKLAVA



20 adet baklavalık yufka

1 kase eritilmiş tereyağ/sıvıyağ karışımı

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz



ELMA MARMELATI İÇİN:

3 adet elma

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tarçın



YAPILIŞI:

Elmaların kabuklarını soyup rendeliyoruz. Şekerle birlikte kısık ateşte pişiriyoruz, piştiğine emin olduktan sonra tarçın ilave edip karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Baklava yufkasını seriyoruz üzerine yağ karışımını sürüyoruz ve bir kat daha seriyoruz üzerine elma marmeladını sürüp , ceviz serpiştiriyoruz. İstediğimiz şekilde kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Kaymak yada kaymaklı dondurma ile servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Elmalı baklavayı gül şeklinde sunmak istiyorsanız, sararken yufkaların kurumamasına dikkat edin. Bunun için üzerlerine nemli bir bez serebilirsiniz.



KOLAY ELMA ŞEKERİ



MALZEMELER



1 su bardağı vişne şurubu

2 su bardağı toz şeker

1-2 damla limon suyu

5 adet elma



YAPILIŞI: Vişne şurubunu ve şekeri kaynamaya bırakıyoruz. 20 dakika kadar orta dereceli ateşte kaynattığımız şurup hafif ılıyınca çöp şiş veya dondurma çubuğu batırdığımız elmaları şuruba batırıp kırmızı hale getiriyoruz. Üzerinde oluşan tabaka donduğu zaman tekrar batırıp çıkarıyoruz. Böylece daha kalıcı bir renk elde ediyoruz. Bir saat oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Servise hazır...



PÜF NOKTASI

Vişne şurubu, vişne ile şekerin kaynatılıp ezilmesinden oluşuyor. İsterseniz içine bir miktar kırmızı gıda boyası ekleyebilirsiniz.