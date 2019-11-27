29.90 TL'ye sofra hedefimi bugün de tutturduğum için çok mutluyum.

Dört kişilik bir ailenin rahatlıkla doyabileceği ve çorbasından tatlısına kadar bütün tabakları barındıran çok güzel bir sofra oldu bence.

En sevdiğim çorbalardan biri olan közlenmiş kırmızı biber çorbası yaptım. Bu çorbanın en önemli özelliklerinden biri, içine gizlediğim süprizi.

Uygun bütçeli ancak lezzetinden asla taviz vermeyen bir karnıyarık yaptım.

Hatta püf noktasında belirttiğim gibi patlıcanları kızartmaz fırınlarsanız çok daha hafif ve leziz bir sonuç alırsınız.

Bugün size tatlı olarak önerdiğim muhallebiyi bence mutlaka denemelisiniz.

Buyurun ekonomik soframa, hepiniz davetlisiniz.



KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER ÇORBASI





MALZEMELER

1 adet közlenmiş kırmızı biber konservesi ya da yarım kg. kırmızı kapya biber

300 ml. çiğ krema

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım et bulyon

1 yemek kaşığı un

SERVIS IÇIN:

2 yemek kaşığı labne peyniri

2 yemekkaşığı süzme yoğurt

YAPILIŞI: Biberleri közlüyoruz, kabuklarını soyuyor ve ince ince doğruyoruz. Yağları eritip unu kavuruyoruz. İçine doğanmış közlenmiş biberleri ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Kaynar su ilavesi ile inceltiyoruz ve bulyon ekliyoruz. Arzuya göre acı ilavesi yapabilirsiniz. İyice kaynadığına emin olunca altını kısıp kremayı ilave ediyoruz, iki dakika daha kaynatıp blendar'dan çekiyoruz. Servis ederken labne ve süzme yoğurdu karıştırıp kaseye bir kaşık koyup çorbayı üstüne döküyoruz ve çorbayı içerken kaşığa gelen bu enfes lezzetin ne olduğunu soranlara söylemiyoruz.



KURU MEYVELİ MUHALLEBİ



YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir tencereye koyup pişiriyoruz. Portakal kabuklarını kaynar suda haşlıyoruz ve minik minik doğruyoruz. İncirleri doğruyoruz. Pişen muhallebinin içine kuru incir ve portakalları ilave edip kaselere paylaştırıyoruz. En son Antep fıstığı ile süslüyoruz



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

Çeyrek su bardağı kuru incir

1 paket vanilya

Çeyrek su bardağı portakal kabuğu

SÜSLEMEK IÇIN:

Çekilmiş Antep fıstığı, file Antep fısıtığı ya da badem



TAVUK KIYMASINDAN KARNIYARIK



MALZEMELER

6 adet patlıcan

200 gr. tavuk kıyması

1 adet kuru soğan

2 yeşil sivri biber

1 adet kırmızı biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Süslemek için çeri domates

YAPILIŞI: Patlıcanları alacalı soyup kızartıyoruz ya da fırında közlüyoruz. Havlu kağıdın üzerine alıp fazla yağını çekmesini sağlıyoruz. Soğanı, sarımsakları ve biberleri minik minik doğrayıp soteliyoruz. Pişince tavuk kıymasını ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Kabuklarını soyup küp küp doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kekikle lezzetlendiriyoruz. Ortalarını yardığımız patlıcanların ortasına tavuklu harcı paylaştırıp bir fırın kabına alıyoruz. Biber salçasını su ile açıp karnıyarıkların üzerine döküp fırında pişiriyoruz. İsterseniz üzerini çeri domateslerle süsleyebilirsiniz.