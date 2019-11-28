Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son derece ekonomik ve bir o kadar da nefis üç tarife yer veriyorum. Hem cebinizi yormayacak, hem de mutfakta çok zaman harcamadan hazırlayacabileceğiniz bu menü, esasen çocuklar için de etkileyici. Cipsli tavuk tarifim o kadar hafif ve aynı zamanda çıtır ki... Maç, dizi ya da sinema keyfi esnasında çıtır çıtır gidiyor. Ben baharatlı mısır cipsi kullandım, ancak kadayıftan tel şehriyeye, irmikten mısır gevreğine çıtır kıvam verebilecek bir çok pane harcı ile denenebilir. Üstelik fırınlıyor olmamız da bu tarifin kalorisini çok aşağı çekiyor. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



YUMURTALI PATATES KAYIĞI



YAPILIŞI: Büyük bir patatesin kabuğunu soymadan ortadan kesiyoruz. Ortasını, kenarları bir santim kalacak şekilde çıkarıyoruz. Diri kalacak şekilde haşlıyoruz ve ardından kızartıyoruz. Yumurtaların sarısı ile beyazını ayırıyoruz. Peyniri rendeliyoruz. Tereyağını eritiyoruz, patatesi yağın üstüne koyuyoruz. Yumurtanın akını patatesin içine yerleştiriyoruz. İki dakika sonra yumurtanın sarısını koyuyoruz. Kalan boşluğa peynir rendesini serpiyoruz. İki-üç dakika peynir rendesi eriyene kadar, tavanın kapağı kapalı olarak pişiriyoruz.



MALZEMELER

3 adet patates

3 adet yumurta

6 dilim kaşar peyniri

3 tatlı kaşığı tereyağı

Karabiber

Tuz

Ayçiçek yağı



ALTIN SARISI TAVUK

YAPILIŞI: Bir kaba krema, köri, karabiber ve kırmızı toz biberi koyup karıştırıyoruz. Üzerine tavuk etlerini ilave edip hepsini harmanlıyoruz. Üzerini streç ile kapatıp buzdolabında dört-beş saat dinlendiriyoruz. Cipsi poşetindeyken elimizle ufalayıp bir kaba döküyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Tavuk etlerini tek tek cipse bulayıp fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.



MALZEMELER

1 kg. parmak şeklinde doğranmış tavuk göğsü

1 paket krema (200 ml.)

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Büyük boy baharatlı mısır cipsi



ÇİKOLATA TOPLARI



MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

125 gr. tereyağı

90 gr. sütlü çikolata

1/2 su bardağı kavrulmuş file badem

4 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı süt 3 tatlı kaşığı kakao

SÜSLEMEK IÇIN:

1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Tereyağını bir sos tenceresine alıp üzerinde oluşan köpükleri kenara ayırarak kısık ateşte ısıtıyoruz. Ardından ocağın altını kapatıp çikolatayı ufak parçalar halinde içine ekliyoruz. Toz şekeri de bu aşamada ilave ediyoruz. Çikolata ve toz şeker taneleri tamamen eriyene kadar iyice karıştırıyoruz ve hazırladığımız bu karışımı, bir süre soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada ayrı bir kabın içine bisküvileri kırıyoruz. İçine süt, kakao ve kavrulmuş file badem ekleyerek karıştırıyoruz. Hazırladığımız çikolatalı-tereyağlı karışımı da bisküvili karışımın içine azar azar ilave ediyoruz. Son olarak, hazırladığımız harcı minik toplar haline getiriyoruz. Rendelenmiş Hindistan cevizine batırdıktan sonra servis ediyoruz.