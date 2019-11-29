İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hemen hepimizin çokça sevdiği lezzetleri birleştirerek sunmaya çalışıyorum.

Hünkar beğendiyi oldum olası çok sevmişimdir.

Lazanyayı bir de beğendili denemek istedim; inanır mısınız tadına doyamadım, müthiş lezzetli oldu. Ramazanın yaklaştığı şu günlerde şahane bir iftar alternatifi oluşturacağına inanıyorum.

Tatlı olarak da Antep fıstıklı keşkül yaptım.

Keşkül-ü fukara, tam bir Osmanlı tatlısıdır. Hikayeye göre; Osmanlı döneminde devletin adaletini sağlamakla yükümlü kadılar ve dervişler halkın durumunu görüp değerlendirmek için zaman zaman dilenci kılığına girerek sokaklarda Hindistan cevizi kabuğundan yapılan kap olan keşküller ile dilenir, toplanan paralar da devletin sahip olduğu aşevlerine götürüp yiyecek yapmaları sağlanırmış. Popülaritesini kaybetmeyen bu tatlı yoksullara yardım amaçlı dağıtıldığı için yoksul çanağı ya da keşkül-ü fukara ismiyle anılmaktadır.

Hepinize afiyet olsun.



TAVUK SUYUNA ÇORBA



MALZEMELER

1 adet yeşil köy biberi

1 rendelenmiş havuç

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

1 adet portakalın suyu

3 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

MEYANESI İÇİN:

1 yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI: Haşlanmış tavuk göğsünü didiyoruz. Tüm çorba malzemesini tencereye aktarıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Ayrı bir yerde meyane malzemesini çırpıp alıştıra alıştıra çorbaya ilave ediyoruz.



ANTEP FISTIKLI KEŞKÜL



YAPILIŞI: Tüm malzemeyi önce mikser ile çırpıyoruz, ardından pişirip kaselere paylaştırıyoruz.

MALZEMELER

1 litre süt

2 çay bardağı çok ince dövülmüş Antep fıstığı

2 kaşık un

1 yumurta sarısı

1 yumurta

10 kaşık toz şeker

1 yemek kaşığı pirin unu

1 yemek kaşığı su



BEĞENDİLİ LAZANYA



MALZEMELER

BEĞENDI IÇIN:

1 kavanoz közlenmiş patlıcan

1 kaşık un

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 su bardağı süt

Tuz

ET SOTE IÇIN:

400 gr. sotelik doğranmış dana eti

2 adet biber

1 adet soğan

1 kaşık biber salçası

2 adet domates

2 diş sarımsak

LAZANYA IÇIN:

1 paket lazanya

500 gr. rendelenmiş kaşar peyniri

1 kase parmesan peyniri

1 avuç bayat ekmek kırıntısı

YAPILIŞI: Eti, suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Ardından soğan, sarımsak ve salçayı ekleyerek soteliyoruz. Beğendi için; bir kaşık tereyağını eritiyoruz, unu yağda kavuruyoruz. Közlenmiş patlıcanı ekleyip kavuruyoruz ve yavaş yavaş sütü ve Hindistan cevizini ekliyoruz. Lazanyaları haşlamadan fırın kabına bir sıra diziyoruz, üzerine beğendiyi, et soteyi ve kaşar peynirini koyuyoruz. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. En son katın en üstüne parmesan peyniri ve bayat ekmek kırıntıları serpiyoruz. 185 derecelik fırında pişiriyoruz.