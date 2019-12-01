Bugün herkesin çok beğendiği acı badem kurabiyesi dosyasını açıyorum. Günümüzde meraklıları dışında evde acı badem kurabiyesi yapan çok az. Daha çok pastanelerde ve kurabiye fırınlarında yapılıyor. Malzemelerinden biri olan acı bademin kendine has kokusu ve lezzeti bu kurabiyenin ayırt edici özelliği olduğundan kurabiyeye bu ad verilmiştir. Acı badem lezzetini belirgin hale getirmek için kurabiyenin içine saf acı badem yağından yalnızca birkaç damla konulabilir. Pastane, fırın ve şekercilerde satılan acı badem kurabiyeleri, farklı çaplardaki daireler halinde yapılır. Kurabiye pişerken hafifçe kabardığından dairelerin üstü kubbemsidir. Bazen iki parça birbirine sıcakken yapıştırılarak küremsi bir biçimde ve iki parçalı kurabiye elde edilir. Bu şekilde kurabiyeler, yiyen kişi tarafından ortadan ikiye ayrılarak yenir ki bu acı badem kurabiyesi yeme usüllerinden biridir. Usulünce yapılmış bir acı badem kurabiyesinin dışı gevrek, içiyse iyi pişmiş ama yumuşaktır. Hepinize şimdiden afiyet olsun.



ACI BADEM KURABİYESİ



MALZEMELER

1 su bardağı badem

1 su bardağı+1 yemek kaşığı pudra şekeri

2 adet yumurta beyazı

1 tatlı kaşığı nişasta

3 damla limon suyu

YAPILIŞI: Bademlerin kabuklarını soyup rondoda çekiyoruz. Yumurtanın beyazını pudra şekeriyle birlikte çırpıyoruz. Daha sonra çektiğimiz bademleri, nişastayı ve limon suyunu ekliyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine karışımdan küçük küçük koyuyoruz. Üzerlerine badem koyup 10-15 dakika tepside bekletiyoruz ve 150 derece fırında pişiriyoruz.



ÇİKOLATALI ACI BADEM KURABİYESİ



MALZEMELER

3 adet yumurtanın akı

250 gr. pudra şekeri

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam tuz

150 gr. rendelenmiş çikolata

100 gr. çekilmiş fındık

100 gr. çekilmiş badem

YAPILIŞI: Yumurta aklarını katı hale gelene kadar çırpıyoruz. Kalan malzemeyi ekliyoruz. İki tatlı kaşığı yardımıyla malzemeyi kalıplara paylaştırıyoruz. 130 derecedeki fırında 40-45 dakika pirişiyoruz. Piştikten sonra çok fazla soğumalarına fırsat vermeden kalıplardan çıkarıyoruz.



KOLAY ACI BADEM KEKİ



MALZEMELER

1 adet hazır pandispanyanın tek katı

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı çekilmiş badem veya ceviz

1 çay bardağı Hindistan cevizi

1 adet yumurta

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı pandispanyamızın tek katına sürüyoruz. 180 derece fırında ve fırının en üst rafının bir alt katında 15 dakika pişiriyoruz. Kek zaten pişmiş olduğu için fırının alt katına bir tepsi koyup kekin yanmasını önlüyoruz. Üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.