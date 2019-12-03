Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mis gibi tereyağı ve vanilya kokan çay saati tariflerine yer veriyorum. Hem bu kadar basit ve kulağa alışagelmiş, hem de bu kadar yalın ve net lezzetlere sahip tarifler olması bakımında, deneyince çok seveceğinize eminim. İsmi Latince kökenli vVanilla planifolia'dan gelen vanilya, genellikle tropikal ülkelerin bir ürünü olup hoş kokusu ve faydaları ile sıkça adından söz ettirmektedir. İştah açıcı özellikte olması, kıymetli bir bitki olmasına neden olmuştur. Birden çok kullanım şekli ve güzel kokusu nedeniyle vanilya bitkisi birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Madagaskar ve Meksika gibi ülkeler, vanilya bitkisinin anavatanıdır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



TEREYAĞLI VANİLYALI KURABİYE



MALZEMELER

250 gr. oda ısısında yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

40 gr. buğday nişastası (1/3 bardak)

2.5 su bardağı un

1 adet çubuk vanilya ya da 2 tatlı kaşığı vanilya

Tuz

YAPILIŞI: Un, nişasta ve tuzu iki defa eleyip kenarda bekletin. Tereyağını mikserle, krem gibi olana kadar karıştırın, ardından şekeri ve vanilya tohumlarını veya vanilyayı ilave edip yeniden karıştırın. Son olarak unlu karışımı ekleyip spatula ile iyice karıştırın. Hamuru elinizle toparlayıp streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru ikiye bölüp iki santim çapında silindir yapıp verev kesin. Kurabiyeleri, pişirme kağıdı serili tepsiye dizip buzdolabında en az 30 dakika, hamurun sertleşmesi için dinlendirin. Önceden 160 derece ısıtılmış fırında pişirin ve tepside soğutun. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.



TEREYAĞLI VANİLYALI KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağından biraz eksik eritilmiş tereyağı

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

3 bardak un

YAPILIŞI: Bir kapta yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam edin. Kek kalıbı yağlayıp üzerine hafifçe un serpin. Yaptığınız hamur kek kalıbına dökerek 160 derecede ısıtılmış fırında kürdan kontrolü yaparak pişirin.



TEREYAĞLI VANİLYALI PUDİNG



MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

Yarım paket tereyağı

YAPILIŞI: Sütü tencereye döküp şekerle beraber kaynatın. Eğer toz şeker kullanıyorsanız, sürekli karıştırarak erimesini sağlayın. Diğer taraftan ayrı bir kapta mısır nişastasını ve unu incelterek sütün içine yavaş yavaş dökerken bir yandan da kıvamını kontrol edin. Margarini de ekleyerek koyu bir kıvama varıncaya kadar karıştırın. Hazır olan pudingi istediğiniz şekilde süsleyebiliriz. NOT: Yarım paket margarini isteğe bağlı koyabilirsiniz. Ben ağır olmaması açısından çeyrek paket kullanıyorum. Pudra şekeri bu tatlının olmazsa olmazı mümkünse toz şeker kullanmayalım yoksa yerken ağızda pütür pütür taneleri gelir. Toz şekeri önceden rondo gibi bir şeyle çekersek daha kolay olacaktır.