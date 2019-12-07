Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Hindistan cevizli tarifler var. Hindistan cevizi, tropikal bir meyvedir. Bilinen ilk oluşum 15 milyon yıl önceye rastlamaktadır. Hindistan cevizinin kabuğu yaşken yeşil, kuruyken koyu kahverengidir. Ağacından kopan Hindistan cevizi hem yaş olarak, hem de kuru olarak kullanılabilmektedir. Hindistan cevizi, kendine özgü muhteşem kokusu ve aroması ile farklı bir konumda bulunmaktadır. Değişik formlarda karşınıza çıkabilen Hindistan cevizi ile nefis tatlılar yaratma imkanı vardır. Kokusunu ve aromasını hissedenleri tropik adalara seyahat ettiren Hindistan cevizi, tam anlamıyla mutluluk vericidir.



HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE



YAPILIŞI: Oda ısısındaki tereyağını, vanilya, pudra şekeri, yumurta ve kabartma tozunu yoğurma kabına alalım. Sonra içine dört kaşık Hindistan cevizi ve un ilave ederek yoğuralım. Hamurdan küçük bezeler koparıp elimizle yuvarlayarak kurabiyelerimizi şekillendirelim. Kurabiyeleri önce ayırdığımız yumurta akına, sonra da kalan Hindistan cevizine batırıp tepsiye dizelim. Hindistan cevizli kurabiyelerimizi, 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.



MALZEMELER

250 gr. tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı Hindistan cevizi

2 adet yumurta (birinin akı üzeri için ayrılacak)



HİNDİSTAN CEVİZLİ KEK



YAPILIŞI: 1.5 su bardağı toz şekeri, üç yumurtayla çırpalım. Sonra sırasıyla sıvı yağ, süt ve diğer malzemeleri ekleyip çırpalım. Kek kalıbımızı tereyağı ile yağlayalım. Kek hamurunu kalıba dökelim ve 180 derece fırında 45 dakika pişirelim.



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı süt

3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



HİNDİSTAN CEVİZLİ TATLI



MALZEMELER

150 gr. tereyağı

3 adet yumurta

2 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 parça limon

YAPILIŞI: Şerbet malzemelerini tencereye alıp 20 dakika kaynatıp ılıtalım. Karıştırma kabına yumuşamış tereyağı, yumurta, Hindistan cevizi ve kabartma tozunu alıp karıştıralım. Unu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parça kopartıp yuvarlayalım ve yağlanmış tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirelim. Fırından çıkan tatlıya ılık şerbeti dökelim. Tatlıları ara ara çevirelim.