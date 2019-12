Bugün aromasına bayıldığım, hemen hemen tüm yemeklerimde, tatlılarımda, reçetelerimde kullandığım, salatalarıma sos olarak döktüğüm, çayımın içine dilimlediğim, tazelik hissinin başkahramanı mucizevi bir meyve olan limon ile tarifler hazırladım sizlere. Limon özellikle çorbalarda, yemeklerde, salatalarda lezzeti artırmak, sindirimi kolaylaştırmak ve vücut direnci kazanmak için kullanılan önemli bir C vitamini kaynağıdır. Limon suyu ile haşlanan tavuk her daim daha lezzetli olur. Mesela günde bir tane limon suyu içmek gribal enfeksiyonu önler. Limon; içeceklerde garnitür olarak, bardağın içinde veya kenarında kullanılabilir. Günde bir limon tükettiğimizde, vücudumuzun bir günde ihtiyacı olan C vitamininin ortalama yüzde 50'sini almış oluyormuşuz. Bugün size, limonlu merengi ve makaronu anlattım, hepinize afiyet olsun.



LİMON KREMALI MAKARON



MALZEMELER



3 adet yumurta akı

1 tutam tuz

30 gr. şeker

Çay kaşığının ucuyla sarı gıda boyası

200 gr. pudra şekeri

110 gr. öğütülmüş badem

1 adet limonun kabuğu ve suyu



LİMONLU KREMA İÇİN:

2 adet yumurta akı

100 gr. şeker

170 gr. çok yumuşak tereyağı

1 adet limon suyu



YAPILIŞI:

Yumurta akını tuzla birlikte çırpıp şeker ve gıda boyası ekliyoruz. Pudra şekerini elekten geçirerek bir kaba döküyoruz ve bademleri ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Pudra şekeri, badem karışımı limon suyu ve tüm malzemeyi birbirine yediriyoruz. Kremayı pasta torbasına dolduruyoruz ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye minik minik sıkıyoruz. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Limonlu krema için, yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Yumuşamış tereyağı ve limon suyunu ekliyoruz. Soğutulmuş makaronların üzerine kremadan sürüp diğerini üzerine kapatıp bastırıyoruz.



LİMONLU ÇİLAV



MALZEMELER



2 su bardağı jasmin pirinci

1 adet limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı safran

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Tencereye zeytinyağını koyuyoruz. Bir adet rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip biriki dakika karıştırıyoruz. Dört bardak soğuk suyu tencereye döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Safranı bu aşamada ekleyebiliriz. Jasmin pirincini bol su ile yıkayıp süzüyoruz. Tencerede kaynayan suyun içine pirinci ekleyip kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişirip demlenince servis ediyoruz.



LİMONLU MERENG



MALZEMELER



1.5 su bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

6 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı buzlu su 1 çay kaşığı tuz



LİMONLU MUHALLEBİ İÇİN:

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

1.5 su bardağı su

1.5 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı tuz

5 adet yumurta sarısı

1 kahve fincanı limon suyu

1.5 yemek kaşığı tereyağı



MERENG İÇİN:

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır unu

Yarım su bardağı soğuk su 4 adet yumurtanın beyazı (oda sıcaklığında olmalı)

1 çay kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Kek için; su hariç bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Mutfak tezgahının üzerini unluyoruz. Hamuru unlu yüzeyde kalıbın ölçülerinden 5-6 cm. geniş açıp yağladığımız kalıba yayıyoruz. Muhallebi için; su, şeker, mısır unu, tuz ve limon kabuğu rendesini pişiriyoruz. Yumurta sarıları ile limon suyunu ayrı bir kapta karıştırıyoruz. Yarım su bardağı mısır unlu muhallebi karışımından alarak, yumurtalı karışımın içine ekliyoruz. İçine tereyağı ekliyoruz. Daha sonra tartın ortasına havuz gibi pişirdiğimiz bu muhallebiyi döküyoruz. Mereng için; şekeri ve mısır ununu karıştırıyoruz, suyu ekleyip karıştırarak pişiriyoruz. Yumurta beyazını çırpıyoruz ve içine karışımı ekleyip karıştırıyoruz. Merengi muhallebinin üzerine gelişigüzel yayıyoruz. Fırına koyup pişince servis ediyoruz.