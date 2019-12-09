İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çok ekonomik ve bir o kadar da nefis üç tarife yer veriyorum. Hem cebinizi yormayacak, hem de çok zaman harcamadan hazırlayacabileceğiniz bu menüyü çocuklar da sevecek. İlk tarifim cipsli tavuk o kadar hafif ve çıtır ki... Maç, dizi veya film keyfi esnasında, çekirdek çitler gibi gidiyor. Üstelik kızartmayıp fırınlıyor olmamız da kalorisini aşağıya çekiyor. Yumurtalı patates dolması tarifim ise son zamanlardaki favorilerimden. Et ve tavuk menüleri için nefis bir ara sıcak olarak hazırlayabilirsiniz. Son olarak; çikolata topları yapmanın binbir şekli olsa da, benim favori reçetem bu. Bayatlamıyor ve lezzeti ilk günkü gibi kalıyor. Bu çikolatalı toplara hayır diyebilecek bir çocuk tanımıyorum.



KÖRİLİ ÇITIR TAVUK



MALZEMELER

1 kg. parmak şeklinde doğranmış tavuk göğsü

1 paket krema

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

PANE İÇİN:

Büyük boy baharatlı mısır cipsi

YAPILIŞI: Bir kaba krema, köri, karabiber ve kırmızı toz biberi koyup karıştırıyoruz. Üzerine tavuk etlerini ilave edip hepsini harmanlıyoruz. Üzerini streç ile kapatıp buzdolabında 4-5 saat dinlendiriyoruz. Cipsi poşetindeyken elimizle ufalayıp bir kaba döküyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Tavuk etlerini tek tek cipse bulayıp fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Tavukları panelemek için mısır cipsi yerine, patates cipsi de kullanabilirsiniz. Hatta daha sağlıklı olsun istiyorsanız, yulaf ya da kahvaltılık mısır gevreğine de bulayabilirsiniz.



PATATES KAYIĞI



MALZEMELER

3 adet patates

3 adet yumurta

6 dilim kaşar peyniri

3 tatlı kaşığı tereyağı

Karabiber

Tuz

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Büyük bir patatesi kabuğunu soymadan, ortadan kesiyoruz. Ortasını, kenarları bir santim kalacak şekilde çıkarıyoruz. Diri kalacak biçimde haşlıyoruz ve ardından kızartıyoruz. Yumurtaların sarısı ile beyazını ayırıyoruz. Peyniri rendeliyoruz. Tavada tereyağı eritiyoruz. Patatesi yağın üstüne koyuyoruz. Yumurtanın akını patatesin içine yerleştiriyoruz. 2 dakika sonra yumurta sarısını koyuyoruz. Kalan boşluğa peynir rendesi serpiyoruz. Peynir eriyene kadar, 2-3 dk. tavanın kapağı kapalı olarak pişiriyoruz.



BADEMLİ ÇİKOLATA TOPLARI



MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

125 gr. tereyağı

90 gr. sütlü çikolata

1/2 su bardağı kavrulmuş file badem

4 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı süt

3 tatlı kaşığı kakao

SÜSLEMEK İÇİN

1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Tereyağını, bir sos tenceresine alıp üzerinde oluşan köpükleri kenara ayırarak kısık ateşte ısıtıyoruz. Ardından ocağın altını kapatıp çikolatayı ufak parçalar halinde içine ekliyoruz. Toz şekeri de bu aşamada ilave ediyoruz. Çikolata ve toz şeker taneleri tamamen eriyene kadar iyice karıştırıyoruz ve hazırladığımız bu karışımı, bir süre soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada ayrı bir kabın içine bisküvileri kırıyoruz. İçine süt, kakao ve kavrulmuş file badem ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız çikolatalı, tereyağlı karışımı, bisküvili karışımın içine azar azar ilave ediyoruz. Son olarak hazırladığımız harcı, minik toplar haline getiriyoruz. Rendelenmiş Hindistan cevizine batırdıktan sonra servis ediyoruz.