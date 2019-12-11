Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün dadaşlar diyarı Erzurum ilimizin nev-i şahsına münhasır mutfağına konuk oluyoruz. Anadolu'nun her bölgesinin kendine ait yöresel bir mutfağı vardır. Erzurum da zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Lor dolması, kadayıf dolması, özel yapılmış su böreği, ayran aşı ve cağ kebabı; Erzurum mutfağının baş yemekleridir. Erzurum'a yolu düşenlere bu yemekleri, özellikle meşhur Tortum cağ kebabını tatmalarını tavsiye ederim.



TÜM TÜRKİYE'DE SEVİLİYOR



Cağ kebabı; Erzurum yöresine ait olsa da tüm Türkiye'de çok sevilen bir lezzet olarak meşhur olmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



EV YAPIMI CAĞ KEBABI



MALZEMELER

1 adet kuzu budu

1 adet orta boy kuru soğan

1 çay bardağı kadar yoğurt

Bir miktar lavaş ekmeği

4 adet orta boy domates

7 adet yeşil biber

1'er çay kaşığı tuz ve karabiber

YAPILIŞI: Soğanı ince ince kıyıyoruz. Yoğurdu, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırıyoruz. Bu malzemeleri tam olarak karıştırdıktan sonra önceden parmak kalınlığında kesmiş olduğumuz etleri yoğurt içerisine ekleyip etlerin yoğurt ile temas etmesini sağlıyoruz. Sonrasında bir gün etleri dinlendiriyoruz. Ertesi gün etleri çıkararak Erzurum cağ kebabının en büyük özelliği olan şişlere takıyoruz. Şişleri yatık haldeyken ateşte çevirerek kızartıyoruz. Piştikten sonra bu etleri küçük parçalar halinde kesiyoruz, tekrar şişe takarak pişirmeye devam ediyoruz. Kebap pişerken, diğer yandan domatesleri, yeşil biberleri de pişiriyoruz ve birlikte servis ediyoruz.



KADAYIF DOLMASI



MALZEMELER

300 gr. taze tel kadayıf

1 su bardağı kırılmış ceviz

BULAMAK İÇİN:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım paket vanilya

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın içine üçdört damla limon suyu damlatıyoruz. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor, o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız. Kadayıfı elimizle biraz havalandırıyoruz, avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz. Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz. Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimizle düzeltiyoruz. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartıyoruz. Tencereden alır almaz şerbetin içine bırakıyoruz. Üçdört dakika bekletip servis ediyoruz.