İdilika'nın Mutfağı bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar. Ben de her birine küçük dokunuşlarla yorumumu katmak istedim. Umarım beğenirsiniz.



BOZAYI EVDE YAPABİLİRSİNİZ



Boza; darı irmiği, su ve şekerden üretilen, en ünlü kış içeceklerinden biridir. Şayet evinizde önceden alınmış bir şişe boza yoksa, mahallemiz 'Bozaaaa bozaaaaaa' diye bağıran bir bozacıyı barındıramayacak kadar rezidanslaştıysa ve yine de canımız boza çektiyse, pratik boza tarifimi uygulayabilirsiniz.

Bence salep, içimizi ısıtan içecekler arasında üst sıralarda yer almalı.

Vitamin çayı olarak size verdiğim tarifi de, gripsavar bir çay olarak tanımlayabiliriz.

Hepinize afiyet olsun.



VİTAMİN ÇAYI MALZEMELER



MALZEMELER

1'er adet elma, portakal, ayva, limon ve armut

4 adet karanfil

1 çubuk tarçın

1 tutam ıhlamur ve adaçayı

1 avuç taze nane yaprağı

Tarçın

YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra içine çubuk tarçın, ıhlamur ve adaçayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.



EV YAPIMI TARÇINLI BOZA



YAPILIŞI: Bulgur ve pirinci bulgurlar eriyinceye dek haşlıyoruz. El blender'ı vasıtasıyla eziyoruz ve tülbent ya da süzgeçten geçiriyoruz. İçine mayalık boza ilave ediyoruz, tarçın ve şekeri katıp buzdolabında saklıyoruz. Leblebi ile servis ediyoruz.

Not: Şayet mayalık boza bulamazsanız, iki çay kaşığı kuru mayayı su ile eritip ilave edin.



MALZEMELER

500 gr. pilavlık bulgur

1 çay bardağı pirinç

Su

Şeker

Tarçın



ZENCEFİLLİ SALEP



MALZEMELER

1 litre süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı saf toz salep

1 çay kaşığı zencefil tozu

Tarçın

YAPILIŞI: Toz şeker ve salebi, topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, zencefil ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak köpük köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Bardaklara koyup üzerine tarçın serperek servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Salebinize farklı aromalar katmak isterseniz, içine bir miktar portakal,limon kabuğu veya damla sakızı ilave edebilirsiniz.