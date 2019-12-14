Kurabiyenin oluşumu tamamen şans eseri olarak ortaya çıkmış. Önceki dönemlerde kullanılmakta olan ve bir çeşit termometre görevi gören kurabiyeler; hamur şeklinde hazırlanarak ekmek fırını ve benzeri alanlarda, ekmekleri fırına sürmeden önce fırının ısınıp ısınmadığını kontrol etme amaçlı yapılmaya başlanmış. İlk olarak ısı ölçmede ve fırının sıcaklığını kontrol etmekte kullanılan kurabiyeler, sonrasında ise ilk olarak M.S. 7'nci yüzyılda çikolatalı ve benzeri şekilde denenmeye başlanmış. Sonrasında ise 17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda üretilerek günümüze kadar gelmiş.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



DAMLA SAKIZLI KURABİYE



YAPILIŞI: Yoğurma kabına bütün malzemeyi alıp karıştırıyoruz. Ardından kaşık ile az az un ilavesi yaparak kurabiye hamurunu yoğuruyoruz. Hazırlanan hamuru ister yuvarlayarak şekil veriyoruz, ister minik kalıplarla kesiyoruz. Fırın tepsisine dizip 180 derecede pişiriyoruz. Üzeri çok az pembeleşince fırından alıyoruz. İlk sıcaklığı geçip biraz ılıyınca da üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz.



MALZEMELER

1 paket damla sakızlı vanilya

1 adet yumurta

100 gr. tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 çay bardağı mısır nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri



TARÇINLI CEVİZLİ KURABİYE



Bütün malzemeleri yoğurup kurabiye hamuru elde ediyoruz. Hamurdan avuç içi kadar parçalar kopararak yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. 160 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Kurabiyeleri bir kase içinde karıştırılmış pudra şekeri ve tarçın karışımına bulayarak servis tabağına alıyoruz.



MALZEMELER

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta beyazı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket margarin

4 su bardağı un

1 tepeleme çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

2 tatlı kaşığı tarçın



KAVALA KURABİYESİ



MALZEMELER

125 gr. margarin

125 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı çiğ badem

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

ÜZERİNE:

Bol pudra şekeri

YAPILIŞI: İlk önce bademleri iri iri çekip tavaya alıyoruz. Üzerine bir su bardağı unu da ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak 5-6 dakika rengi dönene kadar güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz. (Tamamen soğuması gerekiyor) Yoğurma kabının içine yumuşak margarin ve tereyağını alıyoruz. (Aslında tamamen tereyağlı olması gerekir orjinali budur ama ağır olduğu için ben yarı yarıya kullanmayı tercih ediyorum, seven tamamen tereyağı ile de yapabilir) Yoğurma kabının içine tüm malzemeleri, soğumuş unu ve bademi de alarak iyice yoğuruyoruz. Un ile kurabiye kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. (Eğer yarım ay şeklinde kalıplarınız varsa onlarla şekil çıkartabilirsiniz ama yoksa benim gibi su bardağı ile keserek yarım ay şekli verebilirsiniz) Daha sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında kontrollü olarak pişiriyoruz.