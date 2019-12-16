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İDİL ÇİMRİN
16 Aralık 2019, Pazartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Evde lahmacun lezzeti

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hepimizin çok severek yediği lahmacunu sizler için evde pişirdim ve sonuç inanılmaz oldu. Lahmacun; açılmış hamurun üzerine kıyma, maydanoz, soğan, sarımsak, karabiber ve kırmızı biber gibi baharatlarla hazırlanan malzeme sürüldükten sonra taş fırında iyice pişirilmesiyle yapılan bir pide çeşidi. Hazırlanışı tam beş dakika alan, hazır yufkadan yapılan çıtır lahmacun ile evde lahmacun yapma işini hızlandırıp aile boyu lahmacun keyfi yaşayabilirsiniz. İki yufkayı üst üste koyarak hazırladığımız bu tarif o kadar güzel bir sonuç veriyor ki, deneyerek anlayabilirsiniz. Bu nedenle lütfen üşenmeyin, deneyin. Üst malzemesini istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun.

ŞİPŞAK LAHMACUN

MALZEMELER

2 adet yufka
Yarım çay bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ

KIYMALI HARÇ İÇİN:
200 gr. dana kıyma
2 adet domates
1 adet soğan
1-2 adet yeşil biber
1 adet küçük kırmızı biber
1 tutam maydanoz
1-2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı pul biber
1.5 tatlı kaşığı tuz
Karabiber

YAPILIŞI:
Kıymalı harç için, malzemeyi rondoda çekip kıyma ile karıştırıyoruz. Su ve sıvı yağı bir kasede karıştırıp yufkaların arasına sürüyoruz. Yufkaları üst üste koyuyoruz. Bir tabak ya da çaydanlık kapağı yardımı ile kesiyoruz. Üzerine kıymalı harcı yayıp önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.

LAHMACUN HAMURU

MALZEMELER
2.5 su bardağı un
1 çay kaşığı kuru maya
1.5 çay kaşığı tuz
200 ml. su
1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI:
Unu bir kabın içine eliyoruz. Maya ve tuzu ekleyip karıştırıyoruz. Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz ve yoğuruyoruz. İçini yağladığımız bir kaba alıp kabarmasını bekliyoruz. Kabaran hamuru tezgaha alıp bezeler kopartıyoruz. Her bezeyi merdane ile incecik açıyoruz.

GARANTİLİ HARÇ İLE LAHMACUN YAPIMI

MALZEMELER

300 gr. yağlı kıyma
1 adet büyük boy kuru soğan
3-4 diş sarımsak
1/2 demet maydanoz
2 adet domates
1 adet dolmalık biber
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI:
Açtığımız hamurun içine harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. Teflon tavayı ısıtıp lahmacunu pişiriyoruz. Hamur kısmı pişince önceden ısıttığımız fırının ızgara bölümünde pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI
Servis ederken lahmacunun tam ortasına közlenmiş patlıcan, roka ve çok az nar ekşisi koyarsanız herkes bu lezzete bayılacaktır.

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