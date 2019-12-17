İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Pazı ile neler yapabiliriz?' düşüncesiyle hazırladığım tariflerim var. Bu sezon, sebze ve meyve konusunda oldukça bereketli. Pazı, sofralarımıza adeta bir hediye gibi düşen şahane bir C ve K vitamini kaynağı. Eğer sizin de benim gibi demir eksikliğiniz varsa, tam mevsiminde pazıyı tüketmenizi tavsiye ediyorum.



FARKLI ÇEŞİTLER



Çoğunlukla pazıyı soğan ile kavurur, içine biraz kırmızı kapya biber ilave ederiz, sarımsaklı yoğurtla afiyetle yeriz. Yurdumuzun bazı yörelerinde pazıdan çorba yapıldığı gibi, kimimiz de pazının üstüne kırdığımız yumurtalardan vazgeçemeyiz. Pazı, ayrıca çiğ olarak salatalarda da kullanılınca dokusu ve lezzetiyle harika oluyor. Blanching diye bir pişirme yöntemi var. Ben çoğunlukla pazıları, bu yöntemle pişirip küçük poşetler halinde buzlukta şokluyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PAZILI YUMURTA



MALZEMELER

2 adet yumurta

10 adet büyük pazı yaprağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

5'er dal maydanoz ve dereotu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Pazı yapraklarını yıkadıktan sonra iki santimetre kalınlığında kesiyoruz. Tavada ısıtılmış zeytinyağına atıp iki dakika kavuruyoruz. Sonra yumurtaları kırıyoruz ve tuzu atıp karıştırıyoruz. Karabiberle servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Pazılı yumurta yaparken içine minik minik doğradığınız ve zeytinyağında beraberce kavurduğunuz kırmızı kapya biber ilave ederseniz çok yakışacaktır.



PAZILI TUZLU KEK



MALZEMELER

2 su bardağı un

1 demet pazı

2 adet yumurta

1 adet soğan

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ

Kabartma tozu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Nane

YAPILIŞI: İnce doğradığımız soğanı, yumurta ve yoğurtla birlikte çırpıyoruz. Sıvı yağ ve baharatları ilave ediyoruz. Kabartma tozu ile unu da ekleyip kek kıvamında bir hamur elde ediyoruz. İncecik doğradığımız pazı yapraklarını hamura katıp iyice katıştırıyoruz. Yağlanan fırın kabına boşaltıp 180 derecede, kızarana dek pişiriyoruz.



PAZILI PIRASALI BÖREK



MALZEMELER

3 adet yufka

1 adet yumurta

Süt

Su

İÇİ İÇİN:

Yarım demet pazı

4 dal pırasa

1 adet kuru soğan

3 adet taze soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Beyaz peynir

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Kuru soğanımızı iri iri doğrayıp sıvı yağ eklediğimiz teflon tencereye alıyoruz. Pazı, pırasa, taze soğanı da ince ince doğruyoruz ve tencereye koyuyoruz. Salçayı da ekleyip renkleri dönene kadar kavuruyoruz. Yufkalarımızı ikiye bölüyoruz. Süt, yumurta ve suyu karıştırıp yufkayı ıslatıyoruz. Geniş kenarına sebzeli harcımızı koyuyoruz ve beyaz peynirimizi serpiyoruz. Rulo şeklinde sarıp tepsiye koyuyoruz ve bu şekilde tepsiyi dolduruyoruz. Kalan sütlü yumurtalı harcı üzerine döküyoruz. 170 derece fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.