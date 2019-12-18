Herkese merhaba. Bugün, Siirt mutfağının baş tacı, davet sofralarının vazgeçilmezi perde pilav konusunu mercek altına alıyorum. Biraz uğraştırıcı olsa da her şeye değer dedirten perde pilavı tarifini denemediyseniz çok şey kaçırmış olabilirsiniz. Tavuk suyu ile pişen pilavı, üzerindeki bademli hamuru ile hem çok gösterişli, hem de doyurucu bir davet sofrası klasiği. Yapılışı biraz zahmetli olsa da yerken 'İyi ki yapmışım' diyeceksiniz. Perde pilavındaki her malzemenin ayrı bir simgesinin olduğu söylenir. Genellikle düğün yemeği olarak yapılan perde pilavındaki pirinçlerin bolluk ve bereketi, karabiberin acı günleri, kuş üzümünün tatlı günleri, bademin erkek evladı, fıstığın kız evladı ve üzerindeki hamurunda ev içerisindeki sırların aile içerisinde kalması gerektiğini vurguladığı söylenir. Ben bugün size hem geleneksel reçeteyi, hem hazır yufka ile en pratik yapımını anlatıyorum. Afiyet olsun...



PERDE PİLAVI



MALZEMELER

İÇ PİLAVI İÇİN:

3 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı

2 adet tavuk budu

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

200 gr. çiğ badem

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

Karabiber

Tuz

HAMURU İÇİN:

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Tavukları haşlıyoruz ve haşladıktan sonra tavuk suyu ile pilavın yapımına başlıyoruz. Yıkayıp suyunu iyice süzdüğümüz pirinçleri yağda üç-dört dakika kadar kavuruyoruz. Haşladığımız tavukların suyundan iki kasesini pirinçlerin üzerine ekliyoruz ve tuz ilave ediyoruz. Pilav tam olarak pişmeden, hâlâ diriyken ocaktan alıyoruz. Didiklediğimiz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile iyice harmanlıyoruz. Hamurun yapımı için, tüm malzemeleri karıştırarak hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamuru biri küçük, biri büyük iki parçaya ayırıyoruz. Büyük olanı üç milimetre kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştiriyoruz. İçine pilavı boşaltıyoruz. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatıyoruz. 200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişiriyoruz. Ters çevirip servis yapıyoruz.



YUFKALI PERDE PİLAVI



MALZEMELER

1 adet yufka

1 su bardağı pirinç

1 adet tavuk göğsü veya 2-3 adet tavuk pirzola

1 adet soğan

Nane

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Badem

YAPILIŞI: Bademleri sıcak suda bekletiyoruz ve soyuyoruz. Soğanı doğrayıp, içine kuru nane katarak soteliyoruz. Üstüne bir su bardağı pirinci ekleyip iki su bardağı su ve tuzunu katarak pişmeye bırakıyoruz. Tavukları az tuz ekleyerek haşlıyoruz. Piştikten sonra kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. İçine karabiber, pulbiber ekleyerek soteliyoruz. Pirinçle tavuğu harmanlıyoruz. Kalıbın altını yağlıyoruz. Bademleri kalıbın dibine istediğimiz şekilde diziyoruz. Üstüne yufkayı kenarlardan dışarı taşacak şekilde koyuyoruz. İçine pilavı döküyoruz. Yanlarda kalan yufkayı üzerine örterek çok az yağ sürüyoruz. 200 derecede kızarana kadar pişiriyoruz.