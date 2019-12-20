Elma dersem çık, armut dersem çıkma sözü çocukluğumuzun favori saklambaç repliğiydi. Ben bugün saklambaçta bile armut deyince çıkıp tatmak isteyeceğiniz tariflere yer verdim. Armudun iyisini kim yer bilemem ama bugün sizler için hazırladığım armut tatlılarını herkes severek yiyecek; buna eminim. Diyet yapanlar için çok uygun bir ara öğün olacak olan armut cipsini mutlaka denemenizi öneriyorum. Diğer yandan fırında sürpriz armudu, pastaneden aldığım acıbadem kurabiyeleri ve bitter çikolata ile beraber fırınladım ve üzerine elma suyu gezdirdim, çünkü armutların üzerine bir sıvı gezdirmeseydim fırında kuruma ihtimalleri vardı. Vişne suyu ile de denedim, o da nefis olmuştu. Acıbadem kurabiyesi yerine pastanelerde satılan Hindistan cevizli kokolar da fırında armut tatlısının müthiş bir eşlikçisi olabilir diye düşünüyorum.



ARMUTLU MUFFİN



MALZEMELER

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

2.5 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 adet büyük armut

1 yemek kaşığı kuru üzüm

1 yemek kaşığı ceviz

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. İçine şeker ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Bir armudun kabuğunu soyup küp küp doğruyoruz. Kuru malzemeler hariç tüm malzemeyi yumurtalı karışıma ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Un ve kabartma tozunu eleyip karışıma ekliyoruz ve tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Karışımı yağlanmış muffin kalıplarına döküyoruz ve her birinin üzerine bir armut dilimi koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Üzerine pudra şekeri serpip servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Süslediğimiz armut dilimlerinin daha güzel gözükmesi için üzerine çizikler atabiliriz, böylece piştiğinde çizgi çizgi olacaktır.



FIRINDA SÜRPRİZ ARMUT



MALZEMELER

3 adet armut

12 adet acı badem kurabiyesi

1 paket bitter çikolata

1 çay bardağı elma suyu

Servis etmek için kaymaklı dondurma

YAPILIŞI: Armutları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarıyoruz.Yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisine diziyoruz. Her birinin ortasına iki adet minik acıbadem kurabiyesini parçalıp koyuyoruz. Bitter çikolatayı elimizle küçük parçalar halinde kırıp armutların ortalarına yerleştiriyoruz. Üzerine elma suyunu gezdirip önceden ısıttığımız 150 derecelik fırında pişiriyoruz. Üzerine birer top kaymaklı dondurma ekleyerek servis ediyoruz.



ARMUT CİPSİ



MALZEMELER

1 adet armut

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Bütün armudu bölmeden, mümkün olan en ince şekilde dilimliyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyoruz. Fırını turbo ayarlıyoruz ve armut dilimlerini 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Piştiklerini anladığımızda fırının kapağını açıp armut dilimlerinin arkalarını çeviriyoruz ve biraz daha pişmelerini bekliyoruz. Armut dilimleri kuruyup çıtır çıtır olana dek pişirmeye devam ediyoruz. Pudra şekeri ve tarçını karıştırıp çıtır armut cipslerinin üzerine eleyip afiyetle yiyoruz.



PÜF NOKTASI

Armut cipslerini istersek bol bol üretip cam kavanozlara doldurup ara öğün ya da atıştırmalık olarak tüketebiliriz. Ancak o zaman üzerine pudra şekeri ve tarçın elememize gerek yok.