Kış aylarının gelmesiyle manav tezgahlarında karşımıza çıkan kereviz, çocukların korkulu rüyası. Bir araştırmada okumuştum; ek gıdaya başladıkları dönemde çocuklar sebzenin haşlanmış halini yediklerinden tadı ve kokusu onlara itici geliyormuş. Sebzenin ilk çiğ haliyle tanışan çocuklarda durum farklıymış. Zeytinyağlı yemeği, portakallısı, ayvalısı, kuzu etlisi, dolması, salatası, mezesi, çorbası birçok çeşitli üretiyoruz, çok da lezzetli oluyor. Gelelim şifa kaynağı kerevize... Sapından köküne, yapraklarına kadar her yeri değerlendirilebilen, A ve K vitamini deposu kerevize farklı bir bakış açısı getirmek istedim. Önce fırında cipsini yaptım, parmak patatesin pabucunu dama attıracak bence. Kereviz sevmeyen çocuklar için enfes bir fikir olabilir diye düşündüm.



İTALYAN BAŞLANGICI



İkinci tarifim ise kereviz graten. Mozarellalı, taze fesleğenli, domatesli yapısıyla tam bir İtalyan başlangıcı havasında. Ancak çıtır çıtır fırına attığım için kerevizler graten oluyor, peynirler eriyor... Anlatmakla olacak gibi değil, deneyip tadına bakmanız lazım..



KEREVİZ GRATEN



MALZEMELER

2 orta boy kereviz

Yarım limon suyu

PANELEMEK İÇİN:

2 adet yumurta

1 kase galeta unu

1 kase un

SOSU IÇIN:

1 küçük kutu domates püresi

3 diş sarımsak

20 gr. taze fesleğen

Tuz

Karabiber

1 kase rendelenmiş mozarella

YAPILIŞI: Kerevizleri soyuyoruz ve yarım limon suyuyla beraber haşlıyoruz. Diri kalacak şekilde haşlama suyundan çıkartıp halka halka kesip kuruluyoruz. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayıp kızartıyoruz. Sos malzemelerini bir araya getirip pişiriyoruz. Kızarttığımız kerevizleri, aralarına rendelenmiş mozarella ve domates sos koyarak kat kat diziyoruz. Mikrodalga fırında iki dakika ısıtıyoruz. Peynirler eriyince servise hazır demektir. Afiyet olsun.



KEREVİZ CİPSİ



MALZEMELER

1 büyük boy kereviz

1 yemek kaşığı karışık baharat ya da sebze çeşnisi

1 çay kaşığı zerdeçal

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Kerevizi soyup parmak patates şeklinde doğruyoruz. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz ve tüm malzemeyi harmanlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.