Bugün Akdeniz bölgesinde tarih öncesinden beri yetişen bir bitki türü olan kimyonu inceliyoruz. Kimyon; Fas, Mısır ve Suriye'nin yanı sıra Hindistan, Meksika, Kuzey Amerika ve Şili'de yetiştirilmektedir. Kimyon; sebzelerde, sakatat, et yemekleri ve içeceklerde kullanılır. Özellikle Fas ve Ortadoğu ülkelerinde tavuk, keçi eti ve uykuluk terbiyesinde kullanılırken, Hindistan'da baharat olarak kullanılmasının yanı sıra, sindirimi kolaylaştırmak için çay gibi demlenir.



KİMYONUN TARİHİ ESKİLERE DAYANIYOR



Günümüzde kimyonun en çok kullanıldığı ülke mutfakları arasında; Hindistan, Fas ve Mesika geliyor. Ancak milattan önceki dönemde, kimyonu en fazla Yunanlılar ve Romalılar kullanmış. Bugünlük benden bu kadar... Bana idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



KİMYONLU PİLAV TARİFİ



MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kimyon

1.5 et veya tavuk bulyon

Tuz

Sıvı yağ

2 su bardağı su

Yarın demet ince doğranmış maydanoz

YAPILIŞI: Pirinçleri yıkıyoruz. Sıvı yağı tavaya alıyoruz. Pirinçleri kızaran sıvı yağa ekleyip biraz kavuruyoruz. Kimyonu, tuzu ekleyip bir-iki kere daha karıştırıyoruz. Suyunu ekleyip çok düşük ısıda pişmeye bırakıyoruz. Pişince içine doğranmış maydanoz ekleyip karıştırıyoruz.



YOĞURT SOSLU KİMYONLU TAVUK



MALZEMELER

1 kg. tavuk

2 adet patates

İsteğe bağlı olarak 2 domates ve 3 yeşil biber

SOSU IÇIN:

2-3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

1 rendelenmiş soğanın suyu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kimyon

YAPILIŞI: Sos malzemelerini bir kapta karıştırarak hazırlıyoruz. İstediğimiz çeşit tavuğu sosa bulayıp borcama diziyoruz. Üzerine iri iri doğradığımız patatesleri ve dilimlere ayırdığımız domates ve biberleri diziyoruz. 200 derece fırında tavuklar kızarana kadar pişiriyoruz.



KİMYONLU NOHUT



SALATASI MALZEMELER



1 kase haşlanmış nohut

Yarım demet maydanoz

6 adet kornişon turşu

1 adet közlenmiş biber

1 adet sivri biber

2 adet yeşil soğan

1 adet küçük boy kırmızı soğan

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Zeytinyağı

Limon

YAPILIŞI: 1 kase haşlanmış nohutu bir kaba alıyoruz. Üzerine doğranmış 1 adet közlenmiş biber, 2 adet yeşil soğan, yarım demet maydanoz, 1 adet sivri biber, 6 adet kornişon turşu, 1 adet küçük boy kırmızı soğanı ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine; 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, arzu ettiğiniz kadar limon, zeytinyağı ve tuz ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıp tabağa alıyoruz ve servis ediyoruz.