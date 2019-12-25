Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tahinli lezzetlere yer veriyorum. Tahinin öncelikle bir susam ezmesi olduğunu söyleyebilirim. Kabukları soyulmuş ve kızartılmış susamların ezilmesi ile meydana geliyor ve Kuzey Afrika, Yunanistan, İran, Türkiye gibi ülkelerin yanı sıra Orta Doğu ülkelerine kadar çok geniş bir coğrafyada tüketiliyor. Tahin çok çeşitli mutfak kültürlerinde farklı şekillerde kullanılıyor. Türkiye'de çoğunlukla pekmeze eklenerek kahvaltılarda kullanılan tahini ben bugün, közlenmiş patlıcanla, kekle ve Nazilli'nin meşhur lezzeti olan pideyle beraber işliyorum. Tahinle pekmez ikilisi sevmeyen yoktur. Tahini geleneksel olarak pekmezle tüketiriz ki bu ikili çok iyi bir enerji kaynağıdır. Salata soslarına ekleyerek hem salatalarınıza lezzet, hem de sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Bozulmaya, çürümeye ve kokuşmaya karşı da çok dayanıklı bir besin olan tahin, oldukça fazla yağa sahiptir ve en iyi muhafaza şekli buzdolabıdır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



TAHİN PEKMEZLİ KEK





MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı tahin

2 su bardağı şeker

2 su bardağı un

1 kabartma tozu ve vanilya

ÜZERİ İÇİN:

Yarım çay bardağı tahin

Yarım çay bardağı pekmez

YAPILIŞI: İlk olarak yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Sonra sırasıyla yağ ,süt, tahin, un, kabartma tozu, vanilya ekleyip tekrar çırpıyoruz. Kek kalıbını yağlayıp susam serpiyoruz. Ardından güzelce çırptığımız kek hamurunu kalıbımıza döküp önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişiriyoruz. Küçük bir kasede tahin ve pekmezi karıştırıyoruz. Tahin ve pekmez karışımını kekimizin üstüne dökerek servis ediyoruz.



TAHİNLİ PEKMEZLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 su bardağı tahin

1 çay bardağı pekmez

1/2 çay bardağı sıvı yağ

2-3 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı kıyılmış ceviz veya fındık

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Karıştırma kabının içine pekmez, tahin, şeker ve sıvı yağı koyarak karıştırıyoruz. Kıyılmış ceviz, un ve kabartma tozunu ilave edip yoğuruyoruz. Kurabiyelere dilediğimiz şekli verip pişiriyoruz.



TAHİN PEKMEZLİ PİDE



MALZEMELER

5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta akı

4 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pekmez

250 gram tahin

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kuru mayayı yarım bardak ılık suyun içine koyup içine 1 tatlı kaşığı pekmez ilave edip beklemeye alıyoruz. 3 su bardağı unu derin bir yoğurma kabına döküyoruz. İçine maya, yumurta akı ve 1 çay kaşığından az tuz ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Üzerine temiz bez kapatıp dinlendiriyoruz. Diğer yandan da bir tavada tereyağını eritiyoruz. İçine tahini koyup iyice karıştırıyoruz. Beklettiğimiz hamuru küçük parçalara ayırarak bezeler oluşturuyoruz. Bu bezeleri merdaneyle açıyoruz. Üzerine tahinli pekmezli karışımı sürüyoruz. Fırına koymadan önce 10 dakika üstü kapalı şekilde dinlendiriyoruz. Ardından 200 derecede ısıtılan fırında 20-25 dakika kadar pişiriyoruz.