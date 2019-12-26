İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pek de alışkın olmadığımız tarzdaki muzlu tariflere yer veriyorum. Çikolata parçalı muzlu kurabiye, Amerikan mutfak kültüründe sıkça rastladığımız bir şey ancak benim bugün size anlatacağım tarif onların aksine nişasta bazlı bir kurabiye. Kıvamı un kurabiyesi gibi, bu ölçüden orta boy 40 adet kadar kurabiye elde edebiliyoruz. Çok fazla sayıda kurabiye pişirmiş olduğumdan yalnız olan biri olarak hepsini bitiremedim; komşularıma, arkadaşlarıma ikram ettim. Yine de teneke kurabiye kutumun içinde kalanlar vardı, ben de fırsattan istifade kaç gün dayanabileceklerini bulmaya çalıştım. Tam bir hafta boyunca aynı tazeliklerini korudular. Ağızda puf diye dağılan bu kurabiyeleri bir kere tadan bir daha tadını unutamayacak. Bir de kızarmış pufidik muz tarifim var. Çoğunlukla Uzak Doğu esintili sofralarda tatlı olarak sunduğum bu tatlı çeşidi, sıcacık, hafif şekerli tadı ve üzerine gezdirdiğim pekmezle kaymaklı dondurma sayesinde şaha kalkan, bulundukları sofraları unutulmaz kılan bir

lezzet şöleni. İdilika'dan bu kadar. Şimdiden hepinizin eline sağlık. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PUFİDİK MUZLAR



MALZEMELER



2 adet yumurta

1 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı süt (kıvam verebilmek için)

4 yemek kaşığı pekmez

5 adet muz



KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçek yağı



SERVİS İÇİN:

Kaymaklı dondurma



YAPILIŞI:

Yumurta, un, pudra şekeri ve pekmezi çırpıyoruz. Kıvamına göre azar azar süt ilave ediyoruz. Muzları bu karışıma batırıp kızgın yağda kızartıyoruz. Kızarmış muzların üzerine kalan pekmezi gezdirip dondurma ile servis ediyoruz.



MUZLU KURABİYE



MALZEMELER



125 gr. margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket muzlu puding

300 gr. nişasta

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet muz

YAPILIŞI:

Muzu eziyoruz ve diğer malzemelerle birlikte yoğuruyoruz. İstediğimiz şekli verip önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



MALZEMELER



2 adet muz

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı yoğurt

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



ÜZERİ İÇİN:

Bir avuç bebe bisküvisi ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi



YAPILIŞI:

Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Zeytinyağı, Hindistan cevizi, süt ve yoğurdu ekliyoruz, çırpmaya devam ediyoruz. Un, tarçın ve vanilyayı eledikten sonra kek karışımımızın içine ilave ediyoruz. Kek kalıbını yağladıktan sonra kek harcının yarısını döküyoruz. bir muzu dilimleyip aralarına serpiyoruz. Harcın diğer yarısını döküyoruz ve kalan diğer muzu üzerine dilimliyoruz. Bebe bisküvilerini batırıp üzerine Hindistan cevizi serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişiriyoruz.