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İDİL ÇİMRİN
27 Aralık 2019, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

30 dakikada yılbaşı sofrası

Herkese iyi haftalar. Yılbaşı haftasına girmiş bulunuyoruz. Yılbaşı sofrası hazırlamaya bayılıyorum. Çoğunlukla bu görev bana düşüyor, bazen açık büfe davet sofraları hazırlarken buluyorum kendimi, bazen de alelacele arkadaşlarımı ağırlamak için oradan oraya koştururken. Yılbaşı sofrasının olmazsa olması hindidir ancak hindi vakit alan bir operasyondur. Önceden haşlanması, ardından fırınlanması, yanındaki kestaneli pilavı gibi epey vakit ve emek alır yılbaşı hindisi yapmak. Eğer yılbaşı günü çalıştıysanız ve fazla vaktiniz olmayacaksa hindi pişirmeye hiç kalkışmayın derim. Yılbaşı sofrası için alternatif davet yemeği arıyorsak, fırında levrek idealdir. Şimdi size en hızlı en havalı yılbaşı sofralarından birini kuruyorum. Buyurun İdilika'nın 30 dakikalık yılbaşı sofrasına. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

KIRMIZI BİBERLİ SOMON FÜME SUSHI

MALZEMELER

3 adet közlenmiş kırmızı biber
100 gr. labne peyniri
1 paket somon füme
Doğranmış dereotu
2 kaşık mayonez

YAPILIŞI:
Közlenmiş biber ortasından yarılır. Labne peyniri ve mayonez karıştırılır. Doğanmış dereotu eklenir. Közlenmiş biberin üzerine mayonezli labne sürülür. Üzerine somon füme koyularak rulo halinde sarılır, dilim dilim kesilir. Dereotu ile servis edilir.

FIRINDA NEFİS LEVREK

MALZEMELER

1 adet Levrek
1 küçük kırmızı soğan
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
2 dilim limon
Tuz

YAPILIŞI:
Kırmızı soğan halka halka doğranıp fırın tepsisine döşenir. Levrekleri yıkanıp soğanların üzerine yerleştirilir. Elma sirkesi ve tuz balıkların üzerine dökülür. Limon dilimleri de en üste yerleştirilerek önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Haşlanmış patates, roka ve kırmızı soğan ile birlikte servis edilir.

KIRMIZI YILBAŞI PASTASI

MALZEMELER

3 yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1.5 su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
2.5 su bardağı un
1 paket vanilya
Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası

KREMASI İÇİN:
250 gr. labne peyniri
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya

SÜSLEMEK İÇİN:
1 kase böğürtlen
1 adet kivi
1 adet mandalina
1 kase ahududu

YAPILIŞI:
Yumurta ve şeker çırpılır, diğer malzemeler ilave edilip yağlanmış muffin kalıplarına dökülür. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirilir. Krema malzemesi mikser ile çırpılır. Pişen kırmızı kekler ortadan ikiye kesilir. Aralarına ve üzerine krema sürülür, meyveler ile süslenir.

PÜF NOKTASI
Kekin içine isterseniz iki kaşık kakao ekleyebilirsiniz. Ancak un miktarını azaltmanız gerekir.

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