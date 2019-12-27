Herkese iyi haftalar. Yılbaşı haftasına girmiş bulunuyoruz. Yılbaşı sofrası hazırlamaya bayılıyorum. Çoğunlukla bu görev bana düşüyor, bazen açık büfe davet sofraları hazırlarken buluyorum kendimi, bazen de alelacele arkadaşlarımı ağırlamak için oradan oraya koştururken. Yılbaşı sofrasının olmazsa olması hindidir ancak hindi vakit alan bir operasyondur. Önceden haşlanması, ardından fırınlanması, yanındaki kestaneli pilavı gibi epey vakit ve emek alır yılbaşı hindisi yapmak. Eğer yılbaşı günü çalıştıysanız ve fazla vaktiniz olmayacaksa hindi pişirmeye hiç kalkışmayın derim. Yılbaşı sofrası için alternatif davet yemeği arıyorsak, fırında levrek idealdir. Şimdi size en hızlı en havalı yılbaşı sofralarından birini kuruyorum. Buyurun İdilika'nın 30 dakikalık yılbaşı sofrasına. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KIRMIZI BİBERLİ SOMON FÜME SUSHI



MALZEMELER



3 adet közlenmiş kırmızı biber

100 gr. labne peyniri

1 paket somon füme

Doğranmış dereotu

2 kaşık mayonez



YAPILIŞI:

Közlenmiş biber ortasından yarılır. Labne peyniri ve mayonez karıştırılır. Doğanmış dereotu eklenir. Közlenmiş biberin üzerine mayonezli labne sürülür. Üzerine somon füme koyularak rulo halinde sarılır, dilim dilim kesilir. Dereotu ile servis edilir.



FIRINDA NEFİS LEVREK



MALZEMELER



1 adet Levrek

1 küçük kırmızı soğan

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

2 dilim limon

Tuz



YAPILIŞI:

Kırmızı soğan halka halka doğranıp fırın tepsisine döşenir. Levrekleri yıkanıp soğanların üzerine yerleştirilir. Elma sirkesi ve tuz balıkların üzerine dökülür. Limon dilimleri de en üste yerleştirilerek önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Haşlanmış patates, roka ve kırmızı soğan ile birlikte servis edilir.



KIRMIZI YILBAŞI PASTASI



MALZEMELER



3 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası



KREMASI İÇİN:

250 gr. labne peyniri

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya



SÜSLEMEK İÇİN:

1 kase böğürtlen

1 adet kivi

1 adet mandalina

1 kase ahududu



YAPILIŞI:

Yumurta ve şeker çırpılır, diğer malzemeler ilave edilip yağlanmış muffin kalıplarına dökülür. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirilir. Krema malzemesi mikser ile çırpılır. Pişen kırmızı kekler ortadan ikiye kesilir. Aralarına ve üzerine krema sürülür, meyveler ile süslenir.



PÜF NOKTASI

Kekin içine isterseniz iki kaşık kakao ekleyebilirsiniz. Ancak un miktarını azaltmanız gerekir.