İdilika'nın Mutfağı'nda bugün maliyeti 20 liranın altında bir davet sofrası hazırlıyoruz. Geçenlerde canım ciğer tava çekti. 'Şöyle soslu yaprak ciğer olsa da yesek' diye geçirdim içimden. Taktım önlüğümü, girdim mutfağa. Tabii ciğer yaparken en çok dikkat ettiğim şey; ciğerlerin taze, sinir ve zar kısımlarının iyice temizlenmiş olması. Ben çoğunlukla bu işlemi ciğercime bırakıyorum. Her işi üstadı yapmalı.



SÜRPRİZLİ ŞEKERPARE



Ciğerin üstüne ise şekerpare tatlısı hazırladım. Şekerpareyi kim sevmez ki! Her zaman üzerini fındıklı veya bademli görmeye alışık olduğumuz şekerpareyi, bu kez tahinle pişirdim. Tadı 'Anlatılmaz yaşanır' derler ya; aynen öyle oldu. O yüzden ben susuyorum, siz bu tarifi evlerinizde deneyip afiyetle yedikten sonra bana düşüncelerinizi e-posta ile gönderirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofalarda buluşabilmek dileği ile...



SOSLU YAPRAK CİĞER



MALZEMELER



400 gr. yaprak kesilmiş ciğer

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 avuç mantar

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı kekik

1/4 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Soğanları piyazlık olacak şekilde doğruyoruz. Ayçiçek yağına ilk olarak soğanları, sonra biberleri ilave edip soteliyoruz. İçine soya sosu ve baharatları koyuyoruz. Soteyi bir tabağa alıyoruz. Yaprak ciğerleri aynı tavada arkalı önlü pişiriyoruz. Hazırladığımız sosla ve yanında patates püresi ile servis ediyoruz.



ŞEKERPARE



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

200 gr. margarin

1+1/3 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı tahin

1.5 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

ŞERBET IÇIN:

4 su bardağı su

4 su bardağı şeker

1 dilim limon

YAPILIŞI: Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Şeker ve suyu tencerede kaynatıyoruz. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon ekliyoruz ve 5 dakika daha kaynatıp soğutuyoruz. Hamur için; yumurta, margarin, pudra şekeri, tahin, irmik ve kabartma tozunu karıştırıp azar azar un ilave ederek yoğuruyoruz. Hamurdan parçalar koparıp yuvarlıyoruz ve tepsiye diziyoruz ve önceden ısıtılmış fırında 175 derecede pişiriyoruz. Şerbetle buluşturduktan sonra tahin ilave ediyoruz.