Herkese merhaba. Bu akşam büyük ihtimalle hepiniz sevdiklerinizle bir araya gelecek ve geçtiğimiz senenin muhasebesini yapacak, yeni gelen sene için dileklerinizi sıralayacaksınız. 2019 yılı nihayet bitiyor. Yeni seneden en büyük dileğim; dünyadaki tüm savaşların son bulması, çocukların bu dünyada annesiz-babasız kalmaması, ülkemizin refah içinde yaşaması, devletimizin bekasının devamı ve halkımızın gücünü kaybetmemesidir. Mutfaklarımızda bereket, sofralarımızda birlik, beraberlik içinde bir arada olmamızı ise yürekten diliyorum. Yılbaşı sofrasında sebzeli hindi bonfile sarmasını uygun gördüm. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BALKABAĞI ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy patates

5 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı et suyu

5-6 su bardağı kaynamış su

300 ml. krema

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI: Sebzeleri doğrayıp soteleyelim ve içine et suyu ile kaynar su ilave edip pişirelim. Krema ilave edip blender'dan çekerek servis edelim.



SEBZELİ HİNDİ BONFİLE SARMA



YAPILIŞI: Piyazlık doğranmış soğan, mantar, kapya biber ve sarımsağı soteleyelim. İçine ıspanakları ilave edelim. Tuz, karabiber ile lezzetlendirelim. Hindi bonfileyi ikiye ayırarak büyük bir parça elde edelim. Poşetin arasına koyalım ve iyice dövelim. İncecik olan filetonun içine sebzeleri ve ikişer dilim kaşar peynirini koyup rulo halinde saralım. Kürdan ile tutturalım. Teflon tavada tereyağı ile hindi sarmaları mühürleyelim. Bir fırın kabına alalım. Daha sonra, önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişirelim. Dilimleyerek servis edelim.



MALZEMELER

4 adet hindi bonfile

8 dilim kaşar peyniri

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1.5 su bardağı dilimlenmiş mantar

1 adet kırmızı kapya biber

500 gr. baby ıspanak

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Tuz

Taze çekilmiş karabiber