Herkese merhaba. 2019 yılı nihayet bitiyor. Bugün sizlere görünüm ve lezzeti ile tamamen yılbaşı ruhunu yansıtan, ancak sıklıkla mutfaklarda görmeye alışkın olmadığımız tariflerden oluşan bir yılbaşı menüsü hazırladım. Yılbaşı sofrası kestanesiz olmaz diyerek nefis bir kestane çorbası, arkasından klasik hindi sunumlarının dışına çıkacağımız bir vişneli hindi ve en son olarak da balerin Anna Pavlova'ya özel üretilen pavlova yaptım. Hepsinin sofralarınızı şıkır şıkır süsleyeceğine ve misafirlerinizi bu lezzetlere bayılacağından eminim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. İyi seneler.



VİŞNELİ HİNDİ



MALZEMELER

10 parça kemikli hindi eti

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 su bardağı vişne suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı tavuk baharatı

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 kase vişne

YAPILIŞI: Fırını 200 dereceye getiriyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağını, rende sarımsağı, şekeri, soğan tozunu, limon suyunu, vişne suyunu, tavuk baharatını, paprikayı, acı pul biberi, tuzu ve karabiberi karıştırıyoruz. Hindiyi fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Dilim halinde kesilmiş limon ve soğan halkalarını aralı olarak yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz, vişne ve karabiber ekleyip bir saat üzerini örtmeden pişiriyoruz.



KESTANE ÇORBASI



MALZEMELER

500 gr. kestane

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 litre kaynar su

100 gr. krema

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Derin bir tencerenin içinde bir yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz ve içinde doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavuruyoruz. Üzerine, önceden kabukları soyulmuş kestaneleri ilave ediyoruz ve biraz beraber kavuruyoruz. Tencereye bir litre kaynar su ile tuz ve karabiber ekliyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp ağır ateşte 15-20 dakika kaynatıyoruz. Üzerine krema ilave ediyoruz ve biraz daha kaynatıyoruz. Çorbayı blender'dan çekerek servis ediyoruz.