Herkese merhaba. Dün gece çok eğlendiniz diye tahmin ediyorum. Yoruldunuz, güzel bir kahvaltı sonra brunch ile devam etmeyi hak ettiniz. Bugün size yılbaşı ruhunu hâlâ hissedebileceğiniz bir brunch sofrası hazırladım. İngilizce bir kelime olan brunch, Türkçe'de kahvaltı ile öğle yemeğini birleştiren öğün anlamına geliyor. Bilinen serpme kahvaltının bir tık daha çeşitlisi olan brunch'ın içinde olmazsa olmaz Türk kahvaltı seçenekleri olmak zorunda olsa da, mutlaka kek, poğaça, sandviç ve tatlı çeşitleri de bulunur. Pazar kahvaltısını yapan bünyeler, gün boyu brunch'a devam edebilsin diye öğle yemeğine uygun birkaç seçenek de mutlaka sofrada yer alır. Hadi bakalım İdilika'nın brunch büfesine buyurun. Yeni yıl size yeni umutlar, yeni lezzetler getirsin. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ZENCEFİL SOSLU KEK



MALZEMELER

1.5 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı kadar elenmiş un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 tatlı kaşığı toz zencefil

1 paket kakao (25 gr.)

1 çay bardağı damla çikolata

SOS İÇİN:

5 yemek kaşığı pudra şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı zencefil tozu

Üzeri için Antep fıstığı

YAPILIŞI: Yumurtalarla şekeri bembeyaz oluncaya dek çırpıyoruz. Yağı ve yoğurdu ilave edip tekrar çırpıyoruz. Vaniya, tarçın, zencefil, kakaoyu da ilave edip karıştırıyoruz. Elenmiş unu ve damla çikolatayı da ekleyip karıştırıyoruz. Kek hamurunu, unlanıp yağlanmış kek kalıbına döküyoruz, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişiriyoruz. Sosu pişiriyoruz ve kekin üzerine döküyoruz. Antep fıstıkları ile süslüyoruz.



MEYVELI POP TOP



MALZEMELER

1 adet elma

1 adet armut

1 paket petibör bisküvi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş fındık

YAPILIŞI: Elma ve armudun kabuklarını soyup rendeliyoruz ve iyice suyunu sıkıyoruz. Bisküvileri ufalıyoruz ve diğer tüm malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz. Yoğurup minik toplar elde ediyoruz. Hindistan cevizine bulayarak servis ediyoruz.



OTLU PEYNİRLİ POĞAÇA



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

200 gr. orta yağlı beyaz peynir

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı sıvı yağı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı un

ÜZERI İÇIN:

Yumurtanın sarısı

Tuz

Çörek otu

YAPILIŞI:

Bir kaba çatal ile ezdiğimiz orta yağlı beyaz peyniri ve tereyağını koyup iyice karıştırıyoruz. Üzerine yumurtaları, yoğurdu, ince ince doğradığımız maydanozu, sıvı yağı, kabartma tozunu, pul biberi ve tuzu ilave edip iyice karıştırıyoruz. Sonra azar azar unu ilave edip çok hafif ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Hazırladığımız poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Üzeri için; bir kaseye yumurta sarısını ve tuzu koyup çırpıyoruz. Poğaçaların üzerine sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.