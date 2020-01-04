İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan revaninin yapımını anlatıyorum. Bu tatlının hayatımıza girmesi yeni değil. Osmanlı döneminde Ermenistan'ın ve Erivan'ın fethedilmesi şerefine, saray aşçıları bir tatlı icat etmiş ve Erivan zaferi sebebiyle tatlıya revani adını vermişler. Revaniye bazı yerlerde sünger tatlısı ya da yoğurt tatlısı da deniliyor. Tatlının içinde yoğurt var. Hatta Zeytinburnu'nda Rumelili bir amcanın yaptığı irmiksiz sünger gibi bir revani var ki, unutulmaz. Köy yumurtası kullandığı için rengi sapsarı ve yapısı pandispanya kıvamında... Revani yapımının kolay olması, onun gönlümüzdeki yerini daha da güçlendiriyor. Hemen hemen her evde bulunan malzemelerle yapılan revani; davet menülerinde de, çay saati menülerinde de sıkça yer alıyor. İyi bir revani tatlısının çok ince olmaması gerekir. İstenilen kalınlıkta bir revani elde etmek için kullanacağımız kabın boyutları önemli. Büyük bir tepsi kullanırsanız, tatlınız ince olacaktır.



REVANİ



MALZEMELER

KEK İÇİN:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Kek malzemesini çırpıp, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Şerbeti kaynatıp soğutalım. Revani keki pişip ılındıktan sonra kare kare dilimleyip şerbetini dökelim.



KAKAOLU REVANİ



MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı irmik

2 yemek kaşığı kakao

7-8 yemek kaşığı un

ŞERBETİ için:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI:

Öncelikle şerbetimizi pişirip soğumaya bırakalım. Çırpma kabımıza yumurta ve toz şekeri alıp çırpalım, ardından diğer kek malzemelerini ilave edip çırpalım. Yağlanmış tepsiye kek hamurumuzu dökelim, 180 derecede 25-30 dakika pişirelim, üzerine şerbeti dökelim.



İRMİKSİZ REVANİ



MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 adet kabartma tozu

Yarım limon kabuğu rendesi

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı ılık su

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Şeker ve suyu kaynatalım. Bir yemek kaşığı limon suyunu ekleyelim ve şerbeti hazırlayalım. Fırınımızı 180-190 derecede ısıtmaya başlayalım. Yumurta ile şekeri derin bir kapta mikserle beş dakika krema gibi olana kadar çırpalım. Devamında oda ısısındaki yoğurdumuzu, sıvı yağımızı yumurtalı karışıma ekleyelim. Hepsinin üstüne unu ve kabartma tozunu eleyerek ekleyelim. Yarım limon kabuğu rendesini de hamura ekleyelim. Elde ettiğimiz karışımı çırpma teli ya da kaşık ile yavaş yavaş karıştıralım. Kare borcamı alalım ve sıvı yağ ile yağlayalım. Hamurumuzu kalıba dökelim. Borcamdaki keki ısınmış fırına verelim ve üzeri kızarana kadar fırın kapağını açmadan camdan kontrol ederek keki pişirelim. Fırından çıkarınca kare kare dilimleyelim ve üzerine bir su bardağı su ve ılık şerbeti dökelim.