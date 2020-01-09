İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Denizli'deyiz. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası sayılan geleneksel Türk mutfağı, dünyanın da en önemli mutfakları arasında yer almaktadır. Denizli mutfağı da Türk mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat globalleşen dünya, gelişen teknoloji, iletişim, bilgi çağı ve turizmin yaygınlaşması sonucunda kültürler arası hızlı bir etkileşim yaşanmakta ve maalesef Türk kültürü de bundan bazı zamanlarda olumsuz olarak etkilenmektedir. Geleneksel birçok yemek unutulmuştur ya da artık evlerde çok nadir yapılır. Şimdi çok alışkın olmadığınız isimleri olan ancak son derece lezzetli Denizli yöresine ait tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



LEĞEN BÖREĞİ



MALZEMELER

500 gr. kırmızı et

4 adet orta boy soğan

1 çay bardağı bulgur

Sızdırılmış kuyruk yağı

1.5-2 kg. mısır unu

Karabiber

Kimyon, tuz pul biber

YAPILIŞI: İlk önce soğanları ince ince doğrayıp yeteri kadar sıvı yağla pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sonra eti kuşbaşından daha da küçük doğrayıp soğanların içine katıyoruz. Tam sulandığında bulguru katıyoruz. Hep birlikte suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Suyunu çektikten sonra da içine yeteri kadar baharat katıyoruz. Diğer taraftan mısır ununu az az soğuk su katarak yoğuruyoruz. Cıvık olmamalı, açılacak kıvamda olmalı ve ele yapışmamalı. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyoruz. Hamuru yarıya bölüyoruz; yarısını üzerine, yarısını altına kullanacağız. Orta boy yuvarlak fırın tepsisine sıvı yağ sürdükten sonra hamurumuzu elimizle yayıyoruz. İçine etimizi koyup üzerine oklava yardımıyla açtığımız hamuru üzerine kapatıyoruz. Oklavanın ucunu ıslatıp delik açıyoruz ve o deliklerin içine kuyruk yağından katıyoruz. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Pişme süresi içinde iki-üç kere ara ara açıp sızdırılmış yağdan sürüyoruz.



BALCAN SOĞAN DÜRÜM



MALZEMELER

500'er gr. patlıcan ve yeşil biber

Soğan

Domates

Yağlı lor peyniri

Çitlenbik

Erik ekşisi

Dürüm için ev yufkası

YAPILIŞI: Öncelikle patlıcan ve biberleri ateşte közlüyoruz. Kuru soğanı piyaz şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavuruyoruz. Domatesleri çiğ olarak kuşbaşı doğruyoruz. Kuru çitlenbiği havanda dövüyoruz. Közlenen patlıcan ve biberleri soyup uzunlamasına doğruyoruz. Genişçe bir servis tabağına ya da tepsiye doğradığımız patlıcan ve biberleri, kavrulan soğanı, doğranmış domatesleri, lor peynirini ve dövülmüş çitlenbiği tek tek diziyoruz. Hazırlanan bu tabağın üzerine damak zevkimize göre zeytinyağı ve bir yemek kaşığı erik ekşisi döküyoruz. Ev yufkasına dürüm yapıyoruz.



ETLİ GEVREK



MALZEMELER

1 kg. kemikli dana veya kuzu eti

1 kahve fincanı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kekik HAMUR İÇİN:

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yeterince su

YAPILIŞI: Kemikli eti bir tencereye alıyoruz. Üzerine yeteri kadar su ve tuz ekleyip etler kemiklerinden ayrılacak hale gelene dek pişiriyoruz. Etler pişince eti kemiğinden ayırıyoruz ve elle iyice parçalayıp didikliyoruz. Daha sonra bir tavaya yağın yarısını alıyoruz. İçine didiklenmiş etleri ve karabiberi ilave edip eti kavuruyoruz. Etleri ocaktan alıyoruz, kekik serpip kapalı olarak bekletiyoruz. Unu ve tuzu karıştırıyoruz. Azar azar suyunu ekleyerek, ele yapışmayan hamur hazırlıyoruz. Hamurdan yumruk büyüklüğünde bezeler koparıp börek yufkası inceliğinde açıyoruz. Bu yufkaları sacta ya da teflon tavada pişiriyoruz. Bir sofra bezinin üstünde kuruyana dek bekletiyoruz. İyice kuruyan yufkaları elle küçük parçalara ayırıyoruz. Ayrı bir tavaya kalan yağın yarısını alıyoruz ve yufkaları içine atıyoruz. Kızarana dek kavuruyoruz. Kenarda bekleyen etleri de ilave edip hepsini birlikte beş-altı dakika daha kavuruyoruz. Üzerine kekik ve etin suyundan gezdirip servis yapıyoruz.